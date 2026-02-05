楊冪《微博之夜》遭指「換掉肖戰搶C位」！　工作室怒點名主辦道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸娛樂圈年度盛事《微博之夜》於5日在北京國家體育館隆重登場，因集結上百位大咖藝人，被陸網譽為「頂流之夜」。怎料，典禮在開始前，便傳出「搶座爭議」，女星楊冪的工作室還為此直接標記主辦討說法，掀起網友熱議。

▲楊冪和肖戰遭捲入換座位爭議。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室、肖戰工作室）

在《微博之夜》原先被流出的座位安排圖片中，於去年獲得威尼斯影后殊榮的辛芷蕾，穩坐第二排1號中心位。她的右側2號和左側3號，則分別是高人氣的女星楊冪和男星肖戰，三人坐在同一張沙發上。怎料，典禮開始前，有現場眼尖觀眾發現，肖戰的姓名貼被往左貼到另一張沙發上，質疑楊冪為了與辛芷蕾一起「雙C位（雙中心位）」，讓肖戰被迫換座位。

▲▼肖戰的座位在開場前突然被換到另一張沙發上。（圖／翻攝自微博）

消息傳開後，楊冪工作室火速發文表示：「很突然、很震驚、很無奈。」並直接標記《微博之夜》的官方帳號，要求給出明確的解釋。對此，《微博之夜》發文道歉說：「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平台場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時粘貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉！」主辦在現場也立即將肖戰的姓名貼回原座，只不過各藝人似乎為了避免爭議延燒，當下幾乎都沒有出現在座位上，場面一度尷尬。

▲搶座爭議傳開後，第二至四排的藝人幾乎無人入座。（圖／翻攝自微博）