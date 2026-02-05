HUR+成員C.Holly神曲爆紅！　甩肉10公斤曝重磅喜訊

▲ 女團HUR+開春正式啟動年度野心企劃《9 of 9：ARCANA》。（圖／AOA星鏈艾歐亞提供）



記者翁子涵／台北報導

女團HUR+開春正式啟動年度野心企劃《9 of 9：ARCANA》，九位成員各自推出專屬 Solo 單曲，更宣布將於2月27日首度登上Zepp New Taipei，舉辦九人九色專場演唱會《9 of 9：ARCANA》，日前她們搶先現身微風廣場 Moondog，舉辦「9 of 9：ARCANA Fan Concert」作為初舞台，全場爆滿、尖叫聲不間斷。

▲▼ 九位成員各自推出專屬 Solo 單曲。（圖／AOA星鏈艾歐亞提供）



HUR+不僅首度完整曝光九首 Solo 單曲，也讓九位女孩提前吃下一顆「專場定心丸」，更驚喜的是，舞台上還搬出喜氣洋洋的大紅色馬年新春看板，九人一字排開向全場拜早年，齊聲祝福粉絲「馬年行大運、馬力夯、馬上賺錢」。

九位女孩各自發歌，也被外界視為華語樂壇少見的高強度女團企劃。被問到會不會因此感到壓力，成員們異口同聲直呼「不會」，但也笑說這樣的安排反而逼著大家更認真面對自己，成為精進實力的最大動力。為了迎接睽違一年多的合體舞台與正式出舞台，九位成員早在半年前便開始運動、飲食控制，全力備戰舞台狀態。

其中，C.Holly 的〈三不娶〉上線後流量表現亮眼、討論度持續升溫，成為九首 Solo 中相當受歡迎的一首，不少粉絲直呼：「越聽越上頭。」她也為此成功瘦身10公斤，以更好的狀態迎接舞台，成果相當有感；席子淇則開心分享，自己從沒想過有一天能夠擁有一首真正屬於個人的 Solo 作品，對這次的發歌機會感到格外珍惜。連穎也表示，希望每一位成員的歌曲都能唱出各自的風格與特色，被粉絲聽見、喜歡，也期待大家能持續給予 HUR+ 更多支持。

