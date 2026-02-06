爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

記者蕭采薇／台北報導

農曆春節遛小孩首選！陪伴無數孩子長大的「兒童界大神」巧虎，睽違兩年終於推出全新電影《勇氣之歌》，將於2月6日全台威秀影城正式上映。這次不僅升級為3D動畫，帶來更震撼的視覺體驗，片商更貼心安排了「6分鐘中場休息」，讓小朋友能上廁所、喘口氣，被家長大讚是「最懂小孩的設計」。

▲巧虎電影《勇氣之歌》，巧虎與好朋友們特別來到首映會現場。（圖／映墨藝術提供）

虎神開唱嗨翻！首映會邀弱勢童同樂

電影今（5日）舉辦盛大首映會，巧虎與好朋友們現身帶動唱，瞬間將影廳變成大型派對，孩子們跟著音樂手舞足蹈，互動環節更是熱情搶答，氣氛超嗨。日商倍樂生台北分公司小沼先生、吉的堡教育集團副總經理林財源、映墨藝術總經理陳世軍皆親臨支持。現場更特別邀請臺北市政府社會局服務的弱勢兒童觀影，讓這份歡樂與溫暖傳遞給更多孩子。

▲巧虎電影《勇氣之歌》，巧虎與好朋友們特別來到首映會現場。（圖／映墨藝術提供）

沉浸式冒險！喊聲加油還能拿禮物

《勇氣之歌》不僅是一部電影，更是一場「沉浸式互動秀」。劇情描述巧虎與新角色「莫莉」誤入奇幻的「魔法包包」世界，必須鼓起勇氣才能回到現實。

▲巧虎電影《勇氣之歌》，巧虎與好朋友們特別來到首映會現場。（圖／映墨藝術提供）

片中設計了多個互動橋段，孩子們不再只是安靜坐著看，而是要拿出特別準備的「互動小禮物」，跟著劇情一起幫巧虎加油、唱歌，甚至協助主角解決困難，讓孩子覺得自己也是冒險隊的一員，從中學習「相信自己、不怕困難」的核心精神。

不怕坐不住！6分鐘中場休息超貼心

考量到幼童的專注力與生理需求，全片片長約一小時，並特別在中間安排了「6分鐘中場休息」。家長可以利用這段時間帶孩子上廁所、喝水，不用擔心錯過劇情，也能讓孩子稍微放鬆專注力，安心享受寓教於樂的親子時光。今年春節，就讓巧虎陪孩子一起勇敢冒險！