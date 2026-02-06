女團偶像「被下降頭」連續一週高燒40度　吃飯突然暈倒⋯三年後真相曝光

記者蕭采薇／台北報導

泰國恐怖經典《邪降》系列回來了！全新續作《邪降：覺醒》在泰國上映後掀起現象級討論，強勢登頂票房冠軍。除了「徒手撕碎下顎」等極致殘虐畫面被封為「虐胃」神作外，女主角丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）更自爆拍攝時一度「靈魂出竅」，戲外也曾真實遭遇「下降頭」的恐怖經歷。

▲前偶像女團隊長丘普朗阿瑞昆，降頭新片《邪降：覺醒》挑戰三重人格的瘋魔演技。（圖／威視提供）

打敗阿凡達！「虐胃」神作警告：別吃太飽

《邪降》系列被譽為泰國「降頭片始祖」，新作《邪降：覺醒》由系列名導普提彭賽斯瑞考再度操刀，血腥程度全面升級。大銀幕上演徒手撕碎下顎、滾燙鉛水灌喉等酷刑實錄，痛感直逼觀眾感官極限。不少泰國觀眾看完後崩潰直呼「胃部極度不適」，紛紛上網發出警告：「觀影前千萬別吃太飽，否則後果自負！」

▲《邪降：覺醒》血腥程度全面升級。（圖／威視提供）

前女團偶像「瘋魔」演出 唸咒太陰險斷片

曾為偶像女團 BNK48 總隊長的丘普朗，徹底撕掉清純標籤，展現「三重人格」的瘋魔演技。她在片中飾演受霸凌後覺醒的少女，必須在清純學生、復仇者與邪神附身間劇烈轉換。

▲丘普朗阿瑞昆自爆，拍攝時入戲過深，幾度陷入「呆滯失神」狀態。（圖／威視提供）

丘普朗透露，劇組場景佈置得極為陰森，拍攝唸誦咒語的戲份時，常感到背脊發涼。她更坦言拍攝期間入戲太深，記憶相當模糊，「有幾天拍完直接整個人呆滯失神，情緒起伏大到失控，甚至要工作人員牽我走路，腦袋一片空白只想回家睡覺。」事後看回放畫面，連自己都被那種眼神嚇壞。

高燒40度退不了！女星自爆：真的被下過降頭

除了大銀幕上的恐怖演出，丘普朗在節目中更大方分享一段真實「被下降頭」的經歷。多年前她曾連續一週高燒近40度，打針吃藥都不見好轉，直到某次與懂風水的朋友聚餐時突然暈倒，對方緊急為她進行驅邪淨化儀式，隔天高燒竟奇蹟全退。

▲丘普朗自爆多年前真被下降頭，連續一整周高燒不退直接暈倒。（圖／威視提供）

直到三年後，她才從母親口中證實當時確實遭人施咒，而對象正是她心中懷疑的人選，真實發生的恐怖經歷讓現場來賓聽了都毛骨悚然。

霸凌引爆血色祭典 《邪降：覺醒》3月20日上映

電影描述出生自帶詛咒的潘娜（丘普朗 飾）順利考取大學，原以為能埋葬過去，卻慘遭六名學長姐殘酷霸凌，對方甚至私下求助降頭師施以致命巫術。被逼到絕境的潘娜意外喚醒體內「三眼神」邪力，獵人與獵物身份瞬間反轉，她展開以牙還牙的血色清算，誰也別想活著離開這場祭典。

▲前偶像女團隊長丘普朗阿瑞昆降頭新片《邪降：覺醒》挑戰三重人格的瘋魔演技。（圖／威視提供）