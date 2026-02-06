《尚氣》陳法拉加盟！演張震妻子「只拍4天」　親飛片場幫對電話：超敬業

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張震主演的感人力作《幸福之路》現正熱映中，除了張震展現神級演技外，片中飾演他妻子的演員更是大有來頭！正是曾在漫威電影《尚氣與十環傳奇》中飾演梁朝偉老婆的陳法拉。

▲《幸福之路》陳法拉（右後）與飾演張震（左）久別重逢的妻子。（圖／甲上提供）

這次她與《尚氣》導演、本片製片德斯汀丹尼爾克雷頓再度合作，情義相挺加盟演出張震久別重逢的妻子「思語」。雖然戲份僅有4天，但她展現極高敬業度，連「講電話」都要親自到場對戲，讓張震印象深刻。

漫威女神神助攻！陳法拉親赴片場「陪講電話」

陳法拉在《尚氣》中飾演梁朝偉的妻子，仙氣形象深植人心。這次在《幸福之路》中，她化身為張震日夜思念的妻子「思語」，是支撐男主角在異鄉打拼的精神支柱。

▲張震與陳法拉在片中飾演夫妻，導演讚陳法拉的角色是一家人的核心，有了她的加入讓電影更有深度。（圖／甲上提供）

雖然實際拍攝天數僅有4天，但陳法拉絲毫不馬虎。導演透露，片中有多場張震與妻子的通話戲，一般通常會由工作人員代唸，但陳法拉堅持「親自到片場」在鏡頭外與張震對戲，只為了幫助張震堆疊出最真實的情緒。這份心意讓張震相當感動，直言因為有她在現場，讓他真實感受到「家人已經離他不遠」的溫暖與渴望，兩人雖未長時間同框，但化學反應十足。

▲張震在片中與童星魏愷樂自然真摯的父女互動，引發強烈共鳴。（圖／甲上提供）



導演激讚：她是家庭的核心



對於陳法拉的加盟，導演勞埃德李崔感激表示：「陳法拉飾演的角色是這個家庭的核心，有了她的加入，讓電影更有深度。」而張震在片中飾演的外送員「盧家成」，在紐約零下低溫的街頭為了家庭苦撐，前一秒為了生計低頭借錢，下一秒接起妻子電話又得強顏歡笑，陳法拉的聲音成為了他最溫柔的軟肋，也讓觀眾瞬間破防。

▲張震在《幸福之路》化身寵女無極限的「女兒傻瓜」。（圖／甲上提供）

張震零下10度凍僵 名人淚推：想回家抱爸爸

《幸福之路》不僅幕後陣容堅強，張震為戲暴瘦、在零下10度的紐約街頭只穿單薄外套受凍的敬業演出，也獲得張鈞甯、曾寶儀、田中千繪等名人一致盛讚。不少觀眾看完後淚崩直呼：「好想回家抱緊爸爸！」電影現正全台熱映中，購票還可兌換「父女情深版A3簽名海報」。

▲金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》，口碑持續延燒。（圖／甲上提供）