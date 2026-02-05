范少勳抱病上工「二寶爸」寵妻舉動超甜！　謝欣穎、林奕嵐透視蕾絲裝互尬

記者蕭采薇／台北報導

近期憑藉夯劇《凶宅專賣店》收視開紅盤的男星范少勳，以及氣質女星謝欣穎、林奕嵐等人，2日盛裝出席品牌活動。現場除了「雙姝」謝欣穎與林奕嵐不約而同選穿透視蕾絲裝，展現若隱若現的性感外，「二寶爸」范少勳雖然抱病上陣，談起老婆和小孩眼神裡盡是寵溺。

▲范少勳透露「沒人顧小孩」，情人節只能在家吃飯。（圖／記者林敬旻攝）



范少勳重感冒敬業上工 看中「紅小馬」想送愛妻

范少勳近期工作滿檔，主演的《凶宅專賣店》收視成績不俗，讓他坦言相當開心。不過這幾天卻不慎重感冒，但他仍展現滿滿活力敬業上工。身為二寶爸的他，逛店時目光離不開可愛的小物，一眼就相中一款紅色小馬飾品，大讚戴起來應景又喜氣，當場笑說：「這個很適合送給老婆！」

▲（左起）林奕嵐、謝欣穎、范少勳，出席Prada開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

農曆春節要到了，也是西洋情人節。被問到要怎麼跟太太度過？范少勳務實地笑說，因為「沒人帶小孩」，所以不打算外出吃大餐，計畫與太太在家親自下廚煮飯，享受溫馨的居家時光。至於兩個寶貝過年收到的紅包如何處置？他也展現好爸爸風範表示：「都會先幫小孩存起來。」

謝欣穎、林奕嵐透視裝比美 混血女神預告「單飛」

活動另一亮點則是謝欣穎與林奕嵐的「雙美對決」，兩人默契十足地都穿上了透視蕾絲裝，優雅中帶著性感。擁有一張精緻混血臉孔的林奕嵐，在受訪時也分享了新年的新計畫。

▲林奕嵐穿上透視裝，出席Prada開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

她透露最近正規劃一場「人生第一次的獨旅」，希望能逃離濕冷的天氣，找個海邊型的溫暖國家避寒。林奕嵐坦言：「以前從來沒有一個人旅行過，想挑戰看看，也讓自己透透氣。」希望能透過這趟旅程，為接下來的工作儲備更多能量。