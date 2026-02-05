小S復工《小姐不熙娣》倒數？　B2送禮Sandy「藏4字玄機」

記者蔡宜芳／綜合報導

小S（徐熙娣）在2025年2月因痛失姊姊大S（徐熙媛），向主持的節目《小姐不熙娣》告假，由Sandy（吳姍儒）代班。雖然小S尚未透露回歸計畫，但節目製作人B2在5日PO出的限時動態洩露端倪，似乎是在預告小S復工時間將近。

▲小S因喪姊之痛，全面暫停演藝工作。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee、b2_studio）

B2在社群分別曬出和派翠克及Sandy的合照。在與派翠克的照片中，兩人一起拿著紅包，B2配文寫道：「今年辛苦啦！繼續一起努力！」而與Sandy的合照，B2則拿了一個寫有「後會有期」的禮物，向Sandy道謝說：「謝謝姍迪～合作愉快喔！」疑暗指Sandy的代班工作已結束。

▲B2曬年前錄影工作照。（圖／翻攝自Instagram／b2_studio）

此前，B2在1月出席活動時，曾鬆口透露關於小S復工的時間，他表示：「我只跟她說，準備好call我就好。」B2坦言自己不會主動跟小S閒聊，「但她會跟我閒聊，畢竟我們認識二十幾年了，像是朋友的閒聊，比如她突然想看演唱會等等，我從來沒跟她詢問工作上的事。」