馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

記者蔡宜芳／綜合報導

資深演員馬如龍（本名：黃政雄）之子黃人龍於2日心因性猝死，享年49歲。他的二姊黃詠淇在5日於社群發聲，透露弟弟生前並無慢性病，從日本返台健檢當天竟在家中暈倒不治。對於在短短五年內一連失去父親、兒子及弟弟，黃詠淇也悲痛表示：「對我和家人而言，恰似再度遭受滅頂之災。」

▲馬如龍的兒子黃人龍於2日離世。（圖／翻攝自Facebook／黃詠淇）

黃詠淇提到，弟弟黃人龍平時身體健康，直到兩個多月前在日本工作，才出現輕微過敏、腰疼及腳麻，1月26日返台後，黃人龍有鼻子與牙齒疼痛的症狀，且身形消瘦。沒想到，黃人龍2日才剛做完健康檢查，心電圖尚顯示正常，但傍晚就在家中暈倒，連體檢報告都還沒等到，就突然撒手人寰。

黃詠淇表示，弟弟是家中最有愛心又幽默的人，即便身為姊姊，卻始終被弟弟庇護著。她心碎表示，弟弟的離去，讓弟妹、姪女失去堅實依靠，「這種痛苦實在是讓人痛徹心扉、難以承受。」面對接連失去至親的打擊，黃詠淇堅強允諾會與家人共同承擔所有，「在弟弟人生最後的這段旅程中，只願能靜靜陪伴他走過這無比艱難的路程，讓他能安心無罣礙地去與爸爸及博鈞（黃詠淇兒子）相聚。」

▲黃人龍女兒的畫作。（圖／翻攝自Facebook／黃詠淇）

黃詠淇坦言，面臨至親一個個離去，「內心的破碎程度已絕非文字和語言所能形容。」但為了當年對爸爸及生母的承諾，她還是會毅然面對困境。黃詠淇也透露，黃人龍的靈堂設於桃園孝澤園，追思會謹定於2月12日舉行。因事發匆促，將不印製訃聞，她也為此向無法逐一通知的親友深表歉意。

▲黃詠淇發布訃告。（圖／翻攝自Facebook／黃詠淇）