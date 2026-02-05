直擊／超人氣韓團現身！ENHYPEN癱瘓信義區　走出外面打招呼寵粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體ENHYPEN受邀為精品站台，5日晚間現身微風南山，他們魅力強大，現場吸引千名ENGENE（官方粉絲名）到場，甚至有歌迷前一晚夜排。他們稍早在6點多左右現身，歌迷陣陣尖叫聲，6人也特地走到外面打招呼寵粉，雖只有短暫時間揮手致意，仍令粉絲開心哭喊「等待沒有白費」。

▲▼ENHYPEN魅力強大，吸引近千名粉絲到場。



ENHYPEN此趟訪台，成員朴成訓（SUNGHOON）雖因其他行程無法來台，但其餘6位成員魅力強大，動員大批粉絲到場夜排，只為看見偶像一眼。他們先在店內拍照後，晚間6點多現身面前方，Jake先用英文打招呼：「很興奮能來到這裡，很榮幸受邀，很開心看到大家。」他最後可愛地用中文「謝謝」結尾，引發熱烈尖叫聲。

來到精品活動，ENHYPEN輪流介紹本日裝扮，6人各有特色，不論是風衣、皮衣都襯托出他們不同的風格，6帥現身信義區展現帥氣穿搭，ENGENE也很給面子，應援聲滿滿。

▲ENHYPEN此趟為精品來台。



雖是短暫亮相店前，但ENHYPEN不忘走出外面與粉絲打招呼，而他們人氣超高，附近湧入近千名ENGENE，幾乎癱瘓信義區，也讓路過民眾再次見證韓流威力。