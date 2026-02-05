八點檔《豆腐媽媽》爆工安意外「替身墜地顱內出血」　民視回應了

記者黃庠棻／台北報導

民視熱播八點檔《豆腐媽媽》由名導馮凱執導，集結洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼等人，怎料近日卻有網友在網路上爆料，自己的父親在拍攝該戲期間發生工安意外，引起熱議。

▲《豆腐媽媽》播出後，收穫大批粉絲。（圖／民視提供）

近日，有名演員替身的家屬透過Threads發文，表示自己「已17天沒見到爸爸了」，據了解在1月20日拍攝一場工地動作戲時，因自高樓直接墜地，導致顱內出血、顏面骨折，意外發生後，劇組火速叫救護車將受傷的替身送往醫院急救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《豆腐媽媽》傳出發生工安意外。（圖／民視提供）

沒想到，該名替身演員送醫後，因傷勢嚴重住進加護病房，家屬直接在社群發文特別點名劇組、製作人、導演、編劇及民視等，對劇組、民視表達不滿。

對此，《ETtoday星光雲》詢問民視得到回應。據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，沒想到落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。

▲《豆腐媽媽》傳出發生工安意外。（圖／民視提供）

民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。

而民視則強調。目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。