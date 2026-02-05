等了40年…許志豪終於認親超大咖天王！　不為人知關係曝：不要嚇一跳

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手、主持人許志豪近日錄製羅志祥（小豬）的綜藝節目，原來兩人早在童年時期就曾同台演出，但入行後卻始終沒有相認，許志豪苦等多年終於上了小豬的節目，他當場拿出當年的珍貴合照，讓小豬驚喜不已，許志豪開心表示：「謝謝親切的國際巨星羅主任想到這個idea，看到最後一個畫面，千萬不要嚇一跳，右邊是我、左邊是他。」

▲許志豪睽違40年同台羅志祥 。（圖／翻攝許志豪臉書）

許志豪曬出40年前與小豬的珍貴合照，拍攝地點是在一場婚宴，他表示：「小時候羅爸爸是康樂隊的老闆兼主持人，羅媽媽是歌手，我爸爸也會帶我去表演。」可惜當年他們並不熟識，「我們彼此不認識，可是我們的爸爸比較熟，算是一起長大的玩伴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 許志豪兒時曾和羅志祥及羅爸爸同台。（圖／許志豪提供）

許志豪還透露：「『四大天王』出道的時候，小豬也曾到我們家的唱片行辦過幾次簽唱會，那時候我好羨慕他，覺得他好棒，長得帥又是大明星，父母以他為榮，好希望有一天自己也能像他一樣有成就。」多年後許志豪正式出道，不僅成為歌手與主持人，去年主持歌唱節目《唱歌給你聽》，與小豬成了電視台的「同事」，這次更在節目上「相認」成功。