同撐一把傘復合王柏傑？　謝欣穎透視裝現身⋯曝「床上現況」鬆口兩人關係

記者蕭采薇／台北報導

女星謝欣穎5日以一身下半身微透視薄紗的造型，出席品牌活動，若隱若現展現小露性感的風情。日前她與交往4年的前男友王柏傑，被目擊一同現身金山，出席已故女星大S（徐熙媛）的紀念雕像揭幕儀式，兩人還共撐一把傘，引發外界揣測是否「舊情復燃」。對此，謝欣穎在活動上大方回應兩人目前關係，更語帶玄機曝光了最近的「床伴」。

▲謝欣穎出席Prada開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

同撐一把傘悼念大S 親解復合疑雲

大S逝世滿一週年，2日其丈夫具俊曄在金山為親手設計的紀念雕像揭幕，謝欣穎與王柏傑被目擊一身黑衣、共撐一把黑傘現身，讓這對曾傳出在大吵後分手的昔日情侶檔，感情狀態再度成為焦點。

面對復合傳聞，謝欣穎語氣平靜地解釋：「很感謝小S姐（徐熙娣），是她邀請我和王柏傑的。」她強調，兩人都是被受邀的人，當天就是單純以「朋友關係」一起去探望姐姐，懷著思念的心情參與，「其實當天就是很思念的心情。」這番話也間接定調了兩人目前就是維持在「像家人般的朋友」狀態。

▲王柏傑、謝欣穎一起出席大S紀念雕像的開幕儀式。（圖／讀者提供）

為新片做惡夢 自爆「床上只有狗」

雖然感情世界讓人霧裡看花，但謝欣穎透露近期全心投入工作，農曆年後馬上要進組拍戲。她坦言這次的角色難度極高，「有點超乎我的能力，很怕自己做不來」，壓力大到常常半夜做惡夢。

被問到做惡夢驚醒時，旁邊有沒有人「安慰」？謝欣穎幽默笑回：「我的床最近只有我的狗和我自己睡。」一句話幽默化解外界對於她是否與王柏傑同居或復合的猜測。媒體打趣問這算不算是一種「愛的噩夢」？她則展現高EQ回應：「愛嗎？也是一種對表演的愛啦！」

▲（左起）林奕嵐、謝欣穎、范少勳，出席Prada開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

透視裝小露性感 過年留台灣陪家人

難得換上薄紗透視裝，謝欣穎笑說：「薄紗創造出來不一樣的感覺，我就是要露性感，是合乎意外的搭配。」至於即將到來的農曆新年，她表示因為年後就要進組，一拍就是兩三個月，所以今年計畫留在國內，好好陪伴家人和朋友，也會趁機看包包犒賞自己一年的辛勞。

▲謝欣穎出席Prada開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）