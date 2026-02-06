《最親愛的陌生人》西島秀俊搭檔桂綸鎂　用廢墟刻劃瀕臨崩潰的夫妻關係

文／人物誌

2025金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》，由《男人真命苦》導演真利子哲也執導，並由《在車上》西島秀俊、《台北追緝令》桂綸鎂搭檔演出跨國夫妻，當「美國國家影評人協會影帝」碰上「金馬影后」，究竟會碰撞出怎樣的火花？在這部靜謐的電影中，將以「廢墟」的意象，去闡述關於婚姻裂痕的沉默咆嘯，在看似幸福的家庭中，又有誰敢掀開遮蓋真相的遮羞布？

▲《最親愛的陌生人》以紐約市為故事舞臺。（圖／《最親愛的陌生人》劇照，下同）

平淡日常被綁架案件打破，三口之家的秘密呼之欲出

《最親愛的陌生人》以紐約市為故事舞臺，敘述臺日夫妻檔──賢治（西島秀俊飾）、珍（桂綸鎂飾）共同養育一子的生活，賢治是專研「廢墟」的建築學講師，而珍曾為偶劇團的經營者，擁有高學歷並追求「美」的兩人，看似羨煞旁人的夫妻關係，卻因珍過往的感情史，一直是賢治心中跨不過去的關卡，看似相安無事的平淡日常，在兒子神秘失蹤之後，三口之家的秘密也呼之欲出。

身為學者的賢治性格內斂沉穩，卻也讓人難以參透他的感情，而珍是情緒奔放的藝術工作者。年齡的差距，更是放大了這段感情中潛在的緊張關係。隨著劇情推進，珍對工作的嚮往與家務分工所產生的不滿，使得她與賢治的婚姻愈發緊繃，再加上紐約惡化的治安、原生家庭對珍的輕視，讓早已失去激情的婚姻往破滅更進一步。

漠視夫妻生活中的細碎矛盾，家庭亦將淪為華美的廢墟

針對兒子失蹤案件，警探循線調查發現這是一起綁架事件，而兇手與珍的關係又是非比尋常；隨著綁匪身分遭到揭露，賢治也迅速找到兇手所在地，並在郊外的加油站尋回兒子。看似單純的綁架案，卻牽扯出一樁真兇難尋的殺人案件，即便歹徒遭到槍殺、兒子也平安回到日常生活，真相就像賢治心中難以拔除的一根刺，一直深扎在婚姻關係之中。

《最親愛的陌生人》雖以綁架案件作為劇情推動關鍵，但並不以懸案緝凶當作故事主軸，而是淡淡地訴說日常瑣事中，夫妻生活中逐漸堆積的不滿。電影中談論「巴別塔」，正是講述上帝賜予人們擁有不同語言，使得彼此間永遠無法融為一體，就像無法以母語傾訴情緒的賢治與珍，那座高聳的巴別塔，也分隔了彼此，而片中不斷堆疊的廢墟場景，亦能見導演真利子哲也欲傳達的價值觀。

然而，部分影迷認為《最親愛的陌生人》對於美國文化的刻畫流於刻板印象，拍攝手法雖然精緻、爵士配樂相當迷人，卻仍無法掩蓋部分對話超脫現實，例如賢治片尾的演講過於煽情，雖能明白導演想藉此表達角色內在情緒的激昂，卻與學者的形象相去甚遠，這部分的刻畫稍嫌可惜了。

