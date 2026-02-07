ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！九把刀怒譙
「有毒伴侶」常出現的3種特徵
1年前淪緬甸豬仔...男星今奪大獎
《黑白大廚2》、《星廚之戰》台韓料理實境秀強碰　集結決選最強廚神

文／人物誌

從《地獄廚房》、《廚神當道》開始，「料理實境秀」已是廣受歡迎的節目題材，尤其是結合生存賽制的節目內容，這類節目將廚房塑造成戰場，廚師們成為拚命求生的角鬥士，觀眾嚮往的，不僅是對菜餚的美味想像，更包含廚師們在高度壓迫下的選擇與失誤，以及是如何突破料理的既定印象，重新定義美食的意義。

近期，韓國《黑白大廚：料理階級大戰2》、臺灣《星廚之戰》的上架播出，造成的轟動非同小可，究竟這兩部風格迴異的料理實境秀，各自有著什麼樣的特色呢？

▲《黑白大廚：料理階級大戰 2》延續首季的高評價。（圖／Netflix，下同）

《黑白大廚：料理階級大戰2》：全新賽季集結業界權威，超高成本打造奢華競賽舞臺

Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰2》延續首季的高評價，全新賽季同樣將參賽者切分為「黑湯匙」與「白湯匙」，前者多半是無名、缺乏資本支持的餐廳員工或小餐廳經營者，後者則是擁有名聲與米其林認證的明星主廚，打破階級的差距，讓默默無名的黑湯匙們，能夠與技術嫻熟的業界權威公平競爭，小蝦米力戰大鯨魚的劇本，便是節目成功的關鍵。

與前季同樣由知名美食家白種元、韓國首位三星主廚安成宰擔任主評審，加上一星餐廳HAOBN主廚「侯德竹」、雙一星餐廳主廚「孫鍾元」、韓國寺剎料理權威「善財法師」等共二十位頂尖廚師，將與經過層層篩選的無名廚師，展開跨越菜系、年紀、資歷的對決。與首季的最大不同，第二季更推出「All or Nothing」的殘酷賽制，一旦落敗便將全員淘汰的團隊賽，更加考驗黑、白湯匙的團隊化學表現。

因為首季的高知名度，許多參賽者已摸透評審的口味及喜好，第二季勢必迎來更加嚴格的評審標準，另外再加上首季大廚們的驚喜客串評審，使部分競賽不再只是積極迎合大眾口味，將更著重在料理的層次、均衡，考驗時限內能夠達到的完成度極限。此外，本季的黑湯匙已非先前的被動角色，許多晉級者更有著無所畏懼的自信心態，白湯匙的成功經驗是否仍然有效？隨著節目播出也給了觀眾答案。

《黑白大廚：料理階級大戰2》高明之處，在於它並未塑造階級能被翻轉的劇本，而是以公平的舞臺使黑湯匙能被看見，即便只是短暫拉進聚光燈，也將是扭轉命運的絕佳機會，《黑白大廚》之所以能在料理實境秀脫穎而出，在於它成功將「美食」轉化為一則關於努力與用心的料理，將能夠突破階級，回到料理初衷的感動。

▲《星廚之戰》臺灣首部料理組隊競賽實境秀。（圖／《星廚之戰》劇照，下同）

《星廚之戰》：當菁英名廚遇上明星廚助，再次看見獨屬臺灣的美麗滋味！

由三立電視、動能意像、大浩娛樂、華視、緯來電視及LINE共同出品的《星廚之戰》，作為臺灣首部料理組隊競賽實境秀，自然很難不使人與《黑白大廚》產生比較。與《黑白大廚》最大的不同，在於《星廚之戰》將以十位頂尖名廚，與十位不諳料理的藝人，組成戰隊進行對決；並結合「臺灣元素」與「精緻料理」，創作出富有娛樂性，卻又保有競爭強度的料理實境秀。

《星廚之戰》主要評審，由蟬聯米其林三星的「Taïrroir」主廚何順凱、「大三元酒樓」董事長吳東璿擔任，分別作為國內精緻料理權威與粵菜餐廳標準的兩人，顯見節目對於評鑑機制的高度重視；廚師選手的部分，找來「THE STUDIO」Jessica、「Will’s Teppanyaki」Will、「海派私房菜」余鑫源等，個個是知名餐廳出身，集結頂尖專業廚師可謂前所未有。

節目的另一大亮點，則是請來許多藝人擔任「明星廚助」，包含：安心亞、懷秋、李玉璽、白潤音、胡宇威、姚淳耀、林予晞、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸，將與十位菁英名廚組隊，一同面對節目的不同挑戰，明星廚助們從起初的料理苦手，一步步在名廚的引導下成為俐落的廚房助手。最令人難忘的，莫過於第二集尾聲，安心亞認為自己將使合作廚師遭到淘汰而流淚，更可見藝人們並非抱著玩樂心態，而是懷有高度求勝欲參加競賽。

畢竟是屬於臺灣的料理實境秀，節目中許多挑戰皆包含濃濃的生活元素，像是要使用原住民風味野菜進行料理，或是將熟悉的台式早餐作風味的升級，主題的選擇不僅貼近生活，更令觀眾看到這個的小小海島上，存在著難以取代的美味元素，再加上簡單料理知識的教學，《星廚之戰》重新定義新式台菜的創意，也難怪播出後普遍受到各方好評！

《星廚之戰》共計13集，臺灣觀眾可透過Netflix、LINE TV、Hami影劇館+、華視、三立都會台、緯來綜合台進行收視。

《黑白大廚：料理階級大戰》：韓國首屈一指的廚藝實境秀，獻上料理界的跨階級對決

揮別高精緻麵粉，吃麵不再有罪惡感！日日好食「好控麵」4 大優勢，滿足 5 大族群的營養需求

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文

17小時前

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

2小時前

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

17小時前

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

2/6 16:15

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清

17小時前

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華…徐若瑄、林心如全到

6小時前

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

李泳知高雄音樂節

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

