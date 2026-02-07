《黑白大廚2》、《星廚之戰》台韓料理實境秀強碰　集結決選最強廚神

文／人物誌

從《地獄廚房》、《廚神當道》開始，「料理實境秀」已是廣受歡迎的節目題材，尤其是結合生存賽制的節目內容，這類節目將廚房塑造成戰場，廚師們成為拚命求生的角鬥士，觀眾嚮往的，不僅是對菜餚的美味想像，更包含廚師們在高度壓迫下的選擇與失誤，以及是如何突破料理的既定印象，重新定義美食的意義。

近期，韓國《黑白大廚：料理階級大戰2》、臺灣《星廚之戰》的上架播出，造成的轟動非同小可，究竟這兩部風格迴異的料理實境秀，各自有著什麼樣的特色呢？

▲《黑白大廚：料理階級大戰 2》延續首季的高評價。（圖／Netflix，下同）



《黑白大廚：料理階級大戰2》：全新賽季集結業界權威，超高成本打造奢華競賽舞臺

Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰2》延續首季的高評價，全新賽季同樣將參賽者切分為「黑湯匙」與「白湯匙」，前者多半是無名、缺乏資本支持的餐廳員工或小餐廳經營者，後者則是擁有名聲與米其林認證的明星主廚，打破階級的差距，讓默默無名的黑湯匙們，能夠與技術嫻熟的業界權威公平競爭，小蝦米力戰大鯨魚的劇本，便是節目成功的關鍵。

與前季同樣由知名美食家白種元、韓國首位三星主廚安成宰擔任主評審，加上一星餐廳HAOBN主廚「侯德竹」、雙一星餐廳主廚「孫鍾元」、韓國寺剎料理權威「善財法師」等共二十位頂尖廚師，將與經過層層篩選的無名廚師，展開跨越菜系、年紀、資歷的對決。與首季的最大不同，第二季更推出「All or Nothing」的殘酷賽制，一旦落敗便將全員淘汰的團隊賽，更加考驗黑、白湯匙的團隊化學表現。

因為首季的高知名度，許多參賽者已摸透評審的口味及喜好，第二季勢必迎來更加嚴格的評審標準，另外再加上首季大廚們的驚喜客串評審，使部分競賽不再只是積極迎合大眾口味，將更著重在料理的層次、均衡，考驗時限內能夠達到的完成度極限。此外，本季的黑湯匙已非先前的被動角色，許多晉級者更有著無所畏懼的自信心態，白湯匙的成功經驗是否仍然有效？隨著節目播出也給了觀眾答案。

《黑白大廚：料理階級大戰2》高明之處，在於它並未塑造階級能被翻轉的劇本，而是以公平的舞臺使黑湯匙能被看見，即便只是短暫拉進聚光燈，也將是扭轉命運的絕佳機會，《黑白大廚》之所以能在料理實境秀脫穎而出，在於它成功將「美食」轉化為一則關於努力與用心的料理，將能夠突破階級，回到料理初衷的感動。

▲《星廚之戰》臺灣首部料理組隊競賽實境秀。（圖／《星廚之戰》劇照，下同）



《星廚之戰》：當菁英名廚遇上明星廚助，再次看見獨屬臺灣的美麗滋味！

由三立電視、動能意像、大浩娛樂、華視、緯來電視及LINE共同出品的《星廚之戰》，作為臺灣首部料理組隊競賽實境秀，自然很難不使人與《黑白大廚》產生比較。與《黑白大廚》最大的不同，在於《星廚之戰》將以十位頂尖名廚，與十位不諳料理的藝人，組成戰隊進行對決；並結合「臺灣元素」與「精緻料理」，創作出富有娛樂性，卻又保有競爭強度的料理實境秀。

《星廚之戰》主要評審，由蟬聯米其林三星的「Taïrroir」主廚何順凱、「大三元酒樓」董事長吳東璿擔任，分別作為國內精緻料理權威與粵菜餐廳標準的兩人，顯見節目對於評鑑機制的高度重視；廚師選手的部分，找來「THE STUDIO」Jessica、「Will’s Teppanyaki」Will、「海派私房菜」余鑫源等，個個是知名餐廳出身，集結頂尖專業廚師可謂前所未有。

節目的另一大亮點，則是請來許多藝人擔任「明星廚助」，包含：安心亞、懷秋、李玉璽、白潤音、胡宇威、姚淳耀、林予晞、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸，將與十位菁英名廚組隊，一同面對節目的不同挑戰，明星廚助們從起初的料理苦手，一步步在名廚的引導下成為俐落的廚房助手。最令人難忘的，莫過於第二集尾聲，安心亞認為自己將使合作廚師遭到淘汰而流淚，更可見藝人們並非抱著玩樂心態，而是懷有高度求勝欲參加競賽。

畢竟是屬於臺灣的料理實境秀，節目中許多挑戰皆包含濃濃的生活元素，像是要使用原住民風味野菜進行料理，或是將熟悉的台式早餐作風味的升級，主題的選擇不僅貼近生活，更令觀眾看到這個的小小海島上，存在著難以取代的美味元素，再加上簡單料理知識的教學，《星廚之戰》重新定義新式台菜的創意，也難怪播出後普遍受到各方好評！

《星廚之戰》共計13集，臺灣觀眾可透過Netflix、LINE TV、Hami影劇館+、華視、三立都會台、緯來綜合台進行收視。

