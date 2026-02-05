遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手MC夢在日前退出One Hundred Label，但近期私生活頻頻爆出爭議，5日更遭韓媒指出疑似涉及性交易，3位酒店妹在仲介的陪同下進入他家，連同棟大樓的住戶都受不了向警衛投訴「我們大樓好像有性交易」。對此，他稍早接受韓媒訪問，正面否認：「其中一個是我女友，哪有人女友在做性交易的？」痛罵報導很惡劣。

▲MC夢遭質疑性交易。（圖／翻攝自MC夢IG）



MC夢稍早接受《日刊體育》訪問，他正面表示「不是性交易，那之中有一位是我的女朋友，哪有人女友在做性交易？」影片裡的3位女性，MC夢解釋一位是女朋友，另一位是女友的好友，然後還有一位是那天第一次見到的人，至於男生則是認識的弟弟。

他接著說明，「我和那些人一起待了大約2到3個小時左右，之後因為我決定離開公司（One Hundred Label），便突然和車佳元會長談到了相關內容，而那些朋友只是當時為了避開談話先行離席，這就是那天所發生的全部事情。」

▲MC夢透露自己從來沒有被投訴過，韓媒公開的CCTV畫面是非法取得。（圖／翻攝自MC夢IG）



有輿論指出電梯裡的女生是酒店妹，MC夢回應：「我不知道那些人過去做過什麼職業，但連性交易疑雲都被挖出來，甚至還扯到我女友怎麼樣，這樣合理嗎？」痛批韓媒的報導，他反嗆：「這種報導本身，不覺得太惡劣了嗎？」正面否認性交易疑雲。

MC夢近日遭一名娛樂記者金成名（音譯，김성민）在自己的頻道公開疑似嫖妓的影片，他的住家電梯裡的CCTV清楚拍下，3名女性在一名男子的陪同下進入他家，據爆料，電梯裡的女性們是在聲色場所從業的女子，約莫晚上11點抵達MC夢的家裡，涉及非法性交易疑雲瘋傳。但MC夢除了接受韓媒訪問外，稍早也在IG痛罵，該則電梯影片是非法取得，「我從來沒有被住戶投訴過」。