Jisoo新戲《訂閱男友》找他來演！李洙赫超酥麻告白⋯粉絲嗨了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo過去參演無數戲劇，她所主演的《訂閱男友》即將在3月開播，官方5日終於揭曉預告片，Jisoo只要戴上戒指，就能享有虛擬世界的「男友約會」，眾男神的背影引起熱議，其中，明顯是李洙赫的聲音講著：「你今天要跟誰約會？」立刻引起暴動，粉絲直呼「連客串都超大咖」。

▲Jisoo新戲《訂閱男友》預告公開。（圖／翻攝自Netflix）



《訂閱男友》由Jisoo飾演女主角徐未來，她渴望愛情與心跳加速的感覺，卻因為現實生活的種種阻礙，最終選擇以註冊「虛擬戀愛模擬服務」的方式約會，當她戴上戒指、未來進入虛擬世界，穿梭在絕美的櫻花下、宮殿別墅、海邊，甚至穿越回古代與不同場景的虛擬男友約會，因為虛擬戀愛服務而感到怦然心動。

▲《訂閱男友》找來許多大咖男神客串虛擬男友。（圖／翻攝自Netflix）



虛擬男友部分，戲劇找來數位大咖男神客串，目前已知金聖喆、徐康俊、李洙赫、李宰旭接在「特別演出」的演員列表中，預告片5日公開，有粉絲認出李洙赫的磁性嗓音，他拋出的提問：「你今天要跟誰約會？」讓人心跳默默漏了一拍，讓人期待影集的後續發展。

另一方面，男主角徐仁國飾演充滿魅力的網漫製作人朴慶南，他也分享：「這個故事的設定非常獨特，因為它同時描繪了虛擬世界與現實生活中的愛情，這一點非常吸引人。而最大的亮點就在於故事能夠自在地遊走於兩個世界之間。」《訂閱男友》將於3月6日於Netflix獨家上線。