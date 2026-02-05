林美秀組超狂限定團體！　大咖全來了：資歷高達98年

▲旺福、馬念先、林美秀組團。（圖／馬念先工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

為了迎接馬年到來，演藝圈三組指標性人物林美秀、馬念先、旺福，宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」，並將於3月29日青年節當天，在 Legacy 舉辦「福馬林 金年節」馬年限定演唱會，談到團名的由來，最初大家還有些猶豫，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」，一想到成員是旺「福」、馬念先、以及自己的姓氏「林」，這三個字湊在一起簡直是天意。她更直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」除了中文團名自帶「馬」字，英文團名還特別以諧音梗取為「FullMoney」。

▲旺福、馬念先、林美秀組成限定團體「福馬林」。（圖／馬念先工作室提供）



林美秀入行 38 年、馬念先 32 年、旺福成軍 28 年，三方加起來的資歷高達 98 年，原來當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手，而旺福小民也因為與馬念先合作了小胖林育群的歌〈粗線條〉 ，沒想到當時合唱的對象正是林美秀！如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本！」

對於這次合作，旺福展現了一貫的樂觀精神，認為這是「歡樂的大總和」，光是想到大家聚在一起開會，嘴角就會不自覺上揚，唱跳俱佳的林美秀被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，對於三人認識多年首次合作，林美秀信心滿滿，她透露當年因為《金罵謀尢》這首歌開啟了自己在演戲、主持之外的歌唱的契機，而旺福的音樂曲風本就與她的個性契合，加上林美秀無敵的舞台魅力，「這組合可以唱歌、可以跳舞，當然要 IN 啊！」

演出內容會努力在荒謬與現實間抓到完美平衡，確保音樂性依舊專業動聽。提及演唱會現場會端出怎麼樣的「菜色」獻給買票入場的觀眾，林美秀打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」

