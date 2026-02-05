吳建豪偶像過世情緒潰堤！　「舞廳跳舞整晚」回家崩潰大哭

記者蔡琛儀／台北報導

吳建豪睽違三年推出全新專輯《Dance Until We Die》，於2025年底正式與歌迷見面，全專輯收錄10首親自參與詞曲創作的作品，音樂風格橫跨70、80年代復古電影配樂、Prince與Daft Punk式實驗律動，到摩登Two-step節拍，展現成熟又大膽的音樂企圖。

▲吳建豪睽違三年推出全新專輯《Dance Until We Die》。（圖／相信音樂提供）

同名主打〈Dance Until We Die〉創作靈感來自「流行樂之王」麥可傑克森。吳建豪回憶，得知偶像離世當天情緒潰堤，獨自到舞廳跳舞一整夜，直到回家才落淚，也讓他深刻體悟「生命有限、藝術無限」，決定用跳舞與音樂，走到最後一刻，催生出這首充滿生命張力的作品。

〈Dance Until We Die〉MV邀請曾與BIGBANG、BLACKPINK Jisoo合作的導演Han Sa-min執導，兩人首次合作便默契十足，從造型、配件到情緒表演皆反覆討論。導演一眼相中復古紅色眼鏡作為主視覺，並透過宛如末日重生的電影敘事，放大吳建豪的舞蹈張力與表演層次。

▲吳建豪新歌靈感來源來自偶像麥可傑克森。（圖／相信音樂提供）

MV拍攝當天從深夜一路拍到清晨6點，低溫13度下，吳建豪仍連續跳舞兩、三個小時，汗流浹背完成演出，徹底詮釋〈Dance Until We Die〉精神。