白冰冰提到大S落淚！致電S媽給溫暖　同歷經喪女之痛：10年還在哭

記者孟育民／新北報導

「大S」徐熙媛離世屆滿一週年，2日其家屬與好友齊聚金寶山，為具俊曄親自參與設計的紀念雕像參與揭幕儀式。白冰冰也經歷過喪女之痛，今（5日）現身尾牙活動，透露才和S媽通過電話，「我是傷心的媽媽，我告訴她，妳能感覺溫暖跟欣慰是最重要的，這樣的日子我曾經看著空碗哭了8年，我哭到10年還在哭。」講到激動處白冰冰數度掉淚，即便過去28年心中的痛仍歷歷在目。





▲白冰冰提到大S哭了。（圖／記者周宸亘攝）



白冰冰在失去白曉燕後天天以淚洗面，曾有人告訴她10年是一個段落，但她卻仍走不出傷痛，「可能我是特別傷心吧，我晚上都靠念經睡著，但到了第15年的某一天，我不用念經，我沒有哭也可以睡著。」所以白冰冰特別能理解S媽的心情，尤其事發突然，經歷的痛苦很折磨，「那種感覺是生命在手中一點一滴流失，我是我的孩子不知道在哪裡，我還看到很可怕的景象，當年都不敢游泳，她（白曉燕）當時是什麼心情，痛苦，我會去幫她想。」

白冰冰坦言這一年自己經常私訊S媽，提供法律諮詢及心情安慰，並告訴她「妳不是一個人，還有很棒的女兒、孫子女們」，說過陣子想邀請S媽跟女婿具俊曄去峨眉湖住一陣子，調適心情。

▲白冰冰鼓勵S媽。（圖／記者周宸亘攝）

白冰冰也鼓勵具俊曄回演藝圈，不要一直沉溺於悲傷，「他必須回來這個環境，讓我們給他溫暖的擁抱，我們只希望他越來越好，不論他要在臺灣還是韓國。」