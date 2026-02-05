台灣高鐵「炸」進全球第4！《96分鐘》3天狂吸310萬人　宋芸樺LA越洋嗨喊

記者蕭采薇／台北報導

台灣電影再創國際佳績！台灣影史首部高鐵災難動作鉅片《96分鐘》，繼全台票房賣破2億台幣後，自1月30日登陸 Netflix 全球上線，短短3天就狂吸310萬次觀看。5日官方公布最新數據，該片強勢殺入 Netflix 本週全球非英語電影排行榜第4名，不只稱霸台灣、香港、泰國等5國冠軍，更在非洲、美洲等24個國家擠進前十名，讓這班失速列車成功開往全世界。

▲《96分鐘》繼全台票房賣破2億台幣後，串流上線後，短短3天就狂吸310萬次觀看。（圖／華影國際提供）



霸榜5國冠軍！衝進美洲前十

《96分鐘》以台灣高鐵為背景，緊湊刺激的劇情不只在亞洲吃得開，在台灣、香港、泰國、新加坡、越南都穩坐冠軍寶座，連韓國、馬來西亞也開出紅盤。更令人驚喜的是，這股「高鐵熱」也燒進歐美與非洲市場，在全球24個國家攻佔排行榜前十名，實力驚人。

導演洪子烜興奮表示：「看到全球這麼多觀眾關注，真實感受到 Netflix 拉近了世界與這部電影的距離。」他也引用片中核心議題，感性說道：「希望大家都能順利面對人生中的電車難題。」監製鄒介中也難掩激動，開心能讓更多人透過電影看見台灣。

▲《96分鐘》飾演未婚妻的「破億吉祥物」宋芸樺，人在洛杉磯的她，隔海興奮分享。（圖／華影國際提供）



林柏宏籲二刷挖彩蛋 宋芸樺LA看留言嗨翻



片中飾演帥氣拆彈專家的林柏宏，得知好消息後感謝全球觀眾青睞，更喊話粉絲「二刷」：「除了一起感受緊張刺激，相信電影許多細節會讓你們多一點感動。」

而飾演未婚妻的「破億吉祥物」宋芸樺，人正在洛杉磯，她隔海興奮分享：「《96分鐘》真的開到世界各地了！我在 LA 看著來自各地觀眾的留言，謝謝所有一起上車的人，希望這輛車不只不停站，還能一直往前開。」

▲《96分鐘》片中飾演帥氣拆彈專家的林柏宏，得知好消息後感謝全球觀眾青睞。（圖／華影國際提供）

李李仁曝人性糾葛：選擇沒有對錯

飾演警察局長的李李仁則感性剖析，這不只是一部動作災難片，更充滿人性糾葛與親情羈絆，「選擇題沒有對或錯，只希望現實生活中，每個人都能做對的選擇。」他更期許未來能有更多台灣電影跨越文化藩籬，讓全球觀眾產生連結，《96分鐘》現正於 Netflix 熱播中。