看到大S雕像⋯深夜有感而發！謝金燕「人生不想重來」真實原因曝：太苦了

記者潘慧中／綜合報導

謝金燕近日在社群網站分享深夜心情，她透露自己因為看到了大S（徐熙媛）的雕像而深受觸動，進而思考起人生的意義，真摯的文字引發粉絲共鳴。

▲謝金燕深夜有感而發。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕在貼文中提到，經常有人問她：「如果人生可以重來一次妳想要怎麼活？」對此，她的回答始終堅定，「我不想重來。」她解釋，雖然這些經歷滋養了她，讓她變得更加堅強，但這份成長背後的養份「都太苦了」，她並不希望再承受一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S雕像日前已揭幕。（圖／記者孟育民、徐文彬攝）



儘管回首過去充滿挑戰，謝金燕仍慶幸自己在經過一番橫衝直撞後，依舊保持著純粹的初心，沒有迷失自我。對於未來，她許下願望：「我只希望從現在開始，我可以有更多的時間，可以堆疊更多我喜歡的作品及舞台。」即便面對環境的困難，她仍抱持著「志在千里」的決心，期許每一天都要比昨天更加勇敢，不再害怕失敗。

▲▼謝金燕人生不想重來。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



最後，謝金燕更溫柔地自我對話，連續三次強調「不要害怕失敗」，並霸氣地對自己說：「謝金燕我當妳的靠山，雖然我就是妳⋯」這段充滿力量的自我鼓勵，不僅展現了她堅毅的一面，也讓外界看到她內心柔軟而強大的一面。