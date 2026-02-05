ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
微博之夜／這一刻等6年！肖戰、王一博世紀同場　座位安排成焦點

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」於5日在北京國家體育館隆重登場，因集結上百位頂流藝人，被陸網譽為「頂流之夜」。其中最受矚目的焦點，莫過於肖戰與王一博自2020年「微博之夜」同場以來，時隔6年在同一個盛典公開同場，令雙方粉絲激動期待不已。

▲▼微博之夜／這一刻等6年！肖戰、王一博世紀同場。（圖／翻攝自微博）

▲睽違6年，肖戰、王一博微博之夜世紀同場。（圖／翻攝自微博）

肖戰、王一博因2019年《陳情令》雙雙爆紅，2020年在「微博之夜」曾同場，相隔6年再度出席活動。在此之前，兩位男神的官宣影片在短時間內獲得了超過2171萬和1607萬的播放量，粉絲反應也異常熱烈，引發CP粉「博君一肖」狂歡，「肖戰王一博六年同框」迅速登上熱搜榜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而網傳座位圖顯示兩人同處第二排中區，但粉絲仍擔憂可能出現「同場不同台」或紅毯錯峰的情況。

王一博成為頂流巨星，去年則是淡出娛樂圈，消失幾乎快一年。而他出席微博之夜，被粉絲形容「博帝駕到」、「回歸娛樂圈」。他的工作室公開造型，照片中身穿一套黑色俐落西裝，配戴香奈兒（CHANEL）珠寶，搭配捲髮造型，整個人流露出矜貴氣場。

▲▼微博之夜／這一刻等6年！肖戰、王一博世紀同場。（圖／翻攝自微博）

▲▼微博之夜／這一刻等6年！肖戰、王一博世紀同場。（圖／翻攝自微博）

▲王一博微博之夜造型。（圖／翻攝自微博）

9分鐘前0

看到大S雕像⋯深夜有感而發！謝金燕「人生不想重來」真實原因曝：太苦了

11分鐘前10

微博之夜／歐陽娜娜辣露側乳！禮服一堆破洞　一抬手「半球全看光」

14分鐘前0

微博之夜／這一刻等6年！肖戰、王一博世紀同場　座位安排成焦點

18分鐘前20

住處變淫窟！韓大咖歌手疑買春　「3名酒店妹到府極樂」CCTV全被拍

33分鐘前0

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

48分鐘前0

八點檔女星砸6位數為戲治裝！　合體57歲資深男星…曝前輩私下暖舉

1小時前0

4Minute解散陷黑暗期！許嘉允遭霸凌單方面挨打　親哥突身亡消失幕前

1小時前11

微博之夜／白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿

1小時前0

試鏡遭嫌「嘴巴有大便味」！女星演一半跑走　《食尚》男星慘被退貨

1小時前10

霍諾德攀101觀看數破千萬！橫掃全球74國區　台北101迎世界級流量

