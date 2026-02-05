微博之夜／這一刻等6年！肖戰、王一博世紀同場　座位安排成焦點

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」於5日在北京國家體育館隆重登場，因集結上百位頂流藝人，被陸網譽為「頂流之夜」。其中最受矚目的焦點，莫過於肖戰與王一博自2020年「微博之夜」同場以來，時隔6年在同一個盛典公開同場，令雙方粉絲激動期待不已。

▲睽違6年，肖戰、王一博微博之夜世紀同場。（圖／翻攝自微博）

肖戰、王一博因2019年《陳情令》雙雙爆紅，2020年在「微博之夜」曾同場，相隔6年再度出席活動。在此之前，兩位男神的官宣影片在短時間內獲得了超過2171萬和1607萬的播放量，粉絲反應也異常熱烈，引發CP粉「博君一肖」狂歡，「肖戰王一博六年同框」迅速登上熱搜榜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而網傳座位圖顯示兩人同處第二排中區，但粉絲仍擔憂可能出現「同場不同台」或紅毯錯峰的情況。

王一博成為頂流巨星，去年則是淡出娛樂圈，消失幾乎快一年。而他出席微博之夜，被粉絲形容「博帝駕到」、「回歸娛樂圈」。他的工作室公開造型，照片中身穿一套黑色俐落西裝，配戴香奈兒（CHANEL）珠寶，搭配捲髮造型，整個人流露出矜貴氣場。

▲王一博微博之夜造型。（圖／翻攝自微博）