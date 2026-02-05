住處變淫窟！韓大咖歌手疑買春　「3名酒店妹到府極樂」CCTV全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手MC夢在6月退出One Hundred Label，並宣布將赴海外留學，表示因嚴重的憂鬱症與健康問題，決定專注健康與個人成長。然而，他之前扯入周鶴年嫖妓風波，又被爆出不倫CEO車佳元，私生活複雜已在韓引起負面觀感，怎料，他近日又被爆出買春，3位酒店妹在仲介的陪同下進入他家，連同棟大樓的住戶都受不了向警衛投訴「我們大樓好像有性交易」，再度掀起輿論撻伐。

▲MC夢遭質疑嫖妓，3名酒店妹到府極樂全被拍到。（圖／翻攝自IG）



一名娛樂記者金成名（音譯，김성민）近日在自己的頻道公開，大咖製作人MC夢疑似嫖妓的影片，他的住家電梯裡的CCTV清楚拍下，3名女性在一名男子的陪同下進入他家，據爆料，電梯裡的女性們是在聲色場所從業的女子，約莫晚上11點抵達MC夢的家裡，涉及非法性交易疑雲瘋傳。

▲▼MC夢住家CCTV畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）



不僅如此，該棟大樓的住戶早已受不了，數次向警衛控訴「我們大樓好像有性交易」，接到數次民怨投訴，大樓的管理事務所為了調查，才因此把CCTV的畫面公開。對此，MC夢先是反駁「就只是認識的孩子們來家裡吃飯、喝喝酒開趴」，當他被反問「但一起搭乘電梯的女性中，有人是聲色場所從業的人」，MC夢再度否認：「不是在酒店工作的人就會性交易！」

然而，當記者金成名把影片交給MC夢看時，他又改口承認部分質疑，並表示自己會慢慢退出公司業務。只是這則影片如今對外曝光，MC夢涉嫌性交易引起輿論撻伐，民眾要求相關單位介入調查，對此，MC夢目前暫時正式回應。