喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

藝人陳宥心最近上節目分享之前的身體異狀，她透露過去拍吻戲時，發現對手演員在開拍前會刻意先「深呼吸」憋氣，讓她意識到自己有口臭。儘管嘗試各種口腔清潔方式仍無改善，直到某次咳出異物聞到惡臭，就醫檢查後，竟從喉嚨深處挖出如10元硬幣大小的膿包結石，才找出長期口臭的元兇。

陳宥心坦言之前拍攝感情戲，在準備借位接吻的鏡頭時，發現男主角總會在導演倒數讀秒的空檔，突然轉頭到一旁深吸一口氣，直到最後一秒才轉回來對戲。這個舉動讓她驚覺，對方可能是因為聞到異味才不敢呼吸，而這也才讓她意識到口腔可能真的飄出怪味，導致對方退避三舍。

為了解決口臭困擾，陳宥心嘗試勤刷牙、使用牙線，甚至檢查蛀牙，但都找不出原因。直到有次覺得喉嚨卡卡的、異物感很重，用力一咳竟咳出一顆像「小米粒」、微黃綠色的顆粒。她好奇捏碎聞了一下，驚覺味道極其難聞，形容那股惡臭「很像臭水溝」的味道，讓她嚇了一大跳。

陳宥心趕緊前往耳鼻喉科就診，醫生檢查後使用壓舌工具深入她喉嚨深處清理。沒想到，醫生竟迅速地挖出一坨約「10元硬幣大小的膿包」，質地軟硬混雜，就像臉上成熟與未成熟的痘痘集合體，這才終於確認困擾許久的口臭源頭，竟是藏在喉嚨深處的結石。

對此，耳鼻喉科醫師蔡慶諭指出，陳宥心的狀況即為「扁桃腺結石」，這是門診相當常見的症狀。醫師解釋，扁桃腺表面如同「月球表面」般佈滿隱窩，若皺摺較深，容易卡住食物殘渣，時間久了便會堆積成結石。這些殘渣與細菌作用後會產生硫化物，導致散發出如同食物酸掉或腐敗的惡臭。醫師也強調，這與個人先天構造有關，即便口腔清潔做得再徹底，若隱窩構造較易堆積，仍難以完全避免。

