蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出。

▲蔡昌憲與周曉涵在《婚內失戀》飾演夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經5年、15年和30年將要面對的光景。

蔡昌憲坦言，起初其實不太理解《婚內失戀》想要傳達的意義，直到多次排練後才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。他表示「我覺得會出現『婚內失戀』這個詞，本身就是因為還期待有好的結果，才願意去面對。」

▲蔡昌憲與周曉涵在《婚內失戀》飾演夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

談到角色「阿偉」，蔡昌憲笑說自己對他相當有共鳴，尤其是阿偉常掛在嘴邊的一句話「我不是這個意思！」他認為，在親密關係中，一句話往往會被延伸解讀成更多層意思，導致誤會產生，而這句話他本人也很常說。

此外，阿偉面對婚姻問題時，明知有狀況卻不知該如何處理，於是選擇暫時逃避、假裝一切都好，這一點也讓蔡昌憲直言「跟我其實蠻像的」。不過，蔡昌憲也點出自己與角色的差異，表示阿偉在爭執時，習慣用幽默或玩笑化解衝突，但他本人並不傾向這樣的方式「因為幽默有時候很難真正照顧到對方的心情，一不小心反而會讓對方更受傷。」

▲蔡昌憲與周曉涵在《婚內失戀》飾演夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

蔡昌憲進一步形容，阿偉代表的是婚姻中的某一種狀態，收入穩定、生活看似安穩，表面一切正常，卻因缺乏深層溝通，關係早已在內部慢慢受損。即便如此，阿偉仍選擇躲進自己的世界裡，守著「表面的和平」。

整齣戲中，最觸動蔡昌憲的一幕，是結婚25年的角色陳柔安問丈夫高志偉「你快樂嗎？」他認為這句話承載了太多情緒，也讓他不禁反問自己「如果我是高志偉，真的能誠實說出內心的感受嗎？」他坦言，希望現實中的關係能在問題出現前就被好好傾聽，不要走到必須問出這句話的時刻。

▲蔡昌憲與周曉涵在《婚內失戀》飾演夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

首次與周曉涵搭檔演出，蔡昌憲形容兩人都是「第一次」，他是首次演出以婚姻為主題的作品，周曉涵則是第一次挑戰舞台劇「我們對阿偉跟安安的理解都很新鮮，很像在認識一個新朋友。」他也提到，導演相當鼓勵演員保留自身特質，讓角色在排練過程中慢慢長出來。

而周曉涵首次挑戰舞台劇，直言這是一場全面性的考驗，她表示舞台劇不僅要同時記住大量台詞、走位與動作，還得邊演邊說，稍不留神就會顧此失彼。除了技術層面，她也正在適應舞台表演所需的「能量釋放」，無論是音量或情緒強度，都與影視表演截然不同「電視劇鏡頭很近，但舞台劇是要把情緒傳給整個觀眾席，這件事我還在學習中。」

談到對婚姻與《婚內失戀》主題的理解，周曉涵分享，讀完劇本後，對長時間親密關係有了更多反思。她認為再深的感情都難免經歷磨合，當初吸引彼此的可愛與體貼，可能會在日常消磨中逐漸淡去「很多時候不是不愛了，而是需要坐下來好好溝通，理解彼此為什麼改變。」

周曉涵也形容，「安安」所處的十五年婚姻狀態，就像現實版的「七年之癢」。角色為了家庭與孩子放下原本的工作，改在家中付出，卻常被誤解為「比較輕鬆」，這樣的失落感其實是長年累積而成「雙方都覺得自己犧牲很多，卻不確定對方是否真的理解。」

為了更貼近角色，周曉涵也觀察身邊已婚女性的狀態。她指出，現代女性已不再像上一代那樣全然犧牲自我，而是努力在婚姻中保留自己的樣子。她除了回顧父母過往的相處模式，也向一位旅居美國、已婚並育有三名孩子的心理諮商師朋友請益，對方分享「固定保留兩人約會時光」的重要性，讓她深受啟發，也成為詮釋安安的重要參考。

談及自己與角色的異同，周曉涵笑說，兩人最像的地方是會和另一半鬥嘴，不同的則是「碎碎唸」。她自認在衝突時偏向冷戰或簡短、有力的回應，而非長時間的念叨，這也成了她詮釋角色時的一大挑戰。

至於劇中最讓她有感的段落，則是夫妻因「在家工作與外出工作」而爆發的爭執，以及後段阿偉回憶「從前的安安」那場戲。她坦言，那些台詞讓她深刻反思，一段關係中，人很容易在現實壓力下失去原本的可愛與笑容「不只是婚姻，任何關係都一樣，時間久了，要記得找回初心，也別忘了，當初對方是為什麼會喜歡上你。」

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

