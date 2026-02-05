4Minute解散陷黑暗期！許嘉允遭霸凌單方面挨打　親哥突身亡消失幕前

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團4Minute曾經紅極一時，少女時代、Kara、2NE1等團並列為二代女團的代表性人物，然而團體沒能走過7年魔咒，最終在2016年解散。成員許嘉允也被發現默默退出螢光幕，近日罕見現身出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開了黑暗的時期，她遭到校園霸凌、親哥驟逝，目前已經移居峇里島。

▲許嘉允坦言自己曾經被遭霸凌，當時選擇單方面挨打。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）



4Minute解散後，成員仍在各自領域發光發熱，唯獨許嘉允幾乎消失。她近日罕見現身出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開了這幾年消失的近況，其實已經在峇里島居住3年多，並說出自己遭到校園霸凌的過去，「我那時候選擇單方面被打」，只能靠吃吞下心裡的苦，卻演變成了暴食症，直到下腹開始會痛才停止暴飲暴食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許嘉允2020年親哥驟逝大受打擊，後來幾乎消失幕前。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）



後來許嘉允的親哥哥在2020年驟逝，據了解，許嘉允哥哥已經病了很久，但該年12月病情突然惡化，最終不敵病魔去世，父母甚至說出「你不在了，我們也想跟著你走」的喪志發言，聊到6年前離世的哥哥，許嘉允最終留下眼淚。

4Minute解散後，許嘉允歷經人生最黑暗的時光，最後她選擇放下一切前往峇里島，近日重新現身於螢幕前，也讓歌迷又驚又喜，在節目預告片下方留言「許久不見許嘉允，感覺她面相變了，變得和平又溫馴的感覺」、「沒想到會再次看到許嘉允」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995