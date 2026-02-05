試鏡遭嫌「嘴巴有大便味」！女星演一半跑走　《食尚》男星慘被退貨

記者潘慧中／綜合報導

《食尚玩家-天菜就醬吃》主持人卞慶華日前在節目上自爆過去曾因嚴重口臭遭到劇組「退貨」。他透露剛出道試鏡時，與一名線上女演員對戲，對方卻頻頻皺眉、甚至中斷演出跑去向製片抱怨。事後製片轉達女方竟直指他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，最終也因此錯失演出機會，讓他下定決心矯正牙齒。

▲卞慶華曾因口臭丟了工作機會。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



卞慶華解釋，口臭問題其實從國中就開始，主因是牙齒排列凌亂、智齒長的位置，導致牙縫容易卡菜渣，加上年輕時不愛喝水又愛吃鹹酥雞等重口味宵夜，導致出現口臭，只不過他本身完全沒發覺。

▲▼卞慶華一度渾然不覺自己有口臭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



高中畢業後，由於卞慶華非常想進演藝圈，便積極投入試鏡，「那時候我其實不知道自己有口臭。」然而在與某線上女演員對戲時，他發現對方不斷皺眉且顯露不耐煩的神情，「我想說演藝圈都是這樣子會比較看不起新人。」

▲▼卞慶華原本以為該女星看不起新人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沒想到，該女演員演到一半直接跑去跟製片說悄悄話，直指卞慶華「嘴巴有大便味」，讓透過製片才得知真相的他覺得超丟臉，「就因為這樣子，那個戲就沒有上了。」雖然沒被錄取，但他也趁此機會去矯正牙齒，解決口臭問題後，才開始踏入演藝圈。

▲卞慶華被該女星嫌棄嘴巴有大便味。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）