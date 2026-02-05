霍諾德攀101觀看數破千萬！橫掃全球74國區　台北101迎世界級流量

記者陳芊秀／綜合報導

美國極限攀岩好友艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於1月25日成功徒手攀爬台北101，並透過Netflix直播全球轉播，在串流平台上創下驚人的收視佳績。根據平台最新發布的官方數據顯示，《赤手獨攀101》首播兩週內全球累計觀看次數正式突破1150萬次。

▲霍諾德《赤手獨攀101》節目上線第二周，全球英語節目熱門週榜第四名。（圖／翻攝自Netflix）

全球收視破千萬觀看

《赤手獨攀101》於1月25日以直播方式全球放送，且首週收視統計是1月19日至1月25日為止，也就是說，該節目僅播出一天，便以620萬次觀看數，空降Netflix全球英語節目榜第3名，並且在37的國家地區都闖進前10名熱門榜。而節目播出至第二週，展現了極強的長尾效應，觀看數維持在530萬次，並穩居全球英語節目榜第4名，由於第二周收視統計自1月25日至2月1日止，等於節目上線8天就破千萬。

最引人注目的是，該節目在第二週成功擴散至全球各地，進榜國家數從首週的37個國家地區，激增至74個國家地區，顯示台北101的壯舉已成為全球性的熱門話題。

▲《赤手獨攀101》1月25日直播，首週37國家地區進熱門榜。（圖／翻攝自Netflix）

▲《赤手獨攀101》上線第二周（統治至上線第8天），全球橫掃74國家地區熱門榜。（圖／翻攝自Netflix）

台灣曝光量激增

另外，霍諾德花了91分鐘成功攀登台北101，讓台灣曝光效益更為顯著。根據旅遊平台Trip.com最新數據，台北101的總搜尋量海外地區佔比高達8成，來自海外訂單達9成，前5大海外市場來源，依序為「韓國、香港、日本、泰國與美國」。