八點檔女星砸6位數為戲治裝！　合體57歲資深男星…曝前輩私下暖舉

記者黃庠棻／台北報導

民視叫好叫座的八點檔大戲《豆腐媽媽》，昨（4）日收視率再創新高，平均收視3.38、最高一分鐘3.87，超過115萬名觀眾收看。這次將再添生力軍，氣質女星徐千京正式宣佈加入劇組，飾演實力派演員尹昭德的貼身秘書「趙曉菁」。

▲徐千京與尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出。（圖／民視提供）

為了完美呈現幹練又不失可愛的OL形象，徐千京自掏腰包投入「6位數」重金治裝，打算從衣櫃到演技都全面「武裝」起來。在正式進組前，徐千京坦言內心惶恐不安，因為江湖傳聞馮凱導演是出了名的「魔鬼級嚴格」，不僅對表演要求細膩，現場「大改台詞」更是常有的事。徐千京笑說「一開始真的緊張到不行，很怕跟不上節奏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐千京與尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出。（圖／民視提供）

沒想到實際開拍後，徐千京反而被馮導的才華圈粉，她發現導演對角色的敏銳度極高，每次改動台詞都像是幫角色「畫龍點睛」，讓趙曉菁瞬間變得活靈活現。她自嘲「我現在還在努力『趕路』中，希望能趕上導演的思維速度，讓角色更有靈魂、更有溫度，不只是一個花瓶秘書。」

▲徐千京與尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出。（圖／民視提供）

談到「趙曉菁」這個角色，徐千京調侃自己幾乎是「本色演出」。她自爆私下個性也有點兩光、少一根筋，演起來格外親切。不過為了克服台語關卡，她早在進組前就開始瘋狂收聽台語Podcast，就怕現場對戲時「舌頭打結」。

▲徐千京與尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出。（圖／民視提供）

除了導演的震撼教育，這次與老戲骨尹昭德合作，也讓徐千京大呼幸運。原本擔心大前輩會有距離感，沒想到尹昭德不僅主動關心她的進度，還耐心陪她對詞，溫柔叮嚀「慢慢來，別急」。徐千京感動表示「遇到這麼暖心的前輩，真的是拍戲生涯的小確幸！」

▲徐千京與尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出。（圖／民視提供）