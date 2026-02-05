馬國賢疼媳婦被讚暖男公公　「私下是寵妻魔人」婚後真實生活公開

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》中馬國賢飾演的布莊老闆「木成」，以溫潤、為人和善的形象深植人心。劇中他面對作風強勢的老婆，夾在太太與媳婦之間來回安撫，不僅是家庭中不可或缺的潤滑劑，也因其總是站在媳婦角度思考，被網友大讚是「暖男公公」。

▲馬國賢在《寶島西米樂 守護》飾演布莊老闆「木成」。（圖／台視提供）

馬國賢坦言非常喜歡「木成」樂天的個性，更稱讚該角色將「家和萬事興」實踐在家庭生活中。他透露，木成在戲裡完全不跟老婆吵架，總是給予建議與方向，馬國賢幽默自嘲「這是我追求的目標，但現實生活中，我大概只能做到木成的一半！」就連戲裡飾演太太的陳婉婷也讚譽有加，兩人合作拍出好默契，經常在劇中上演誇張逗趣戲碼，更讓拍攝氣氛更顯輕鬆。

陳婉婷感性分享與前輩合作的心情「國賢哥人非常好，完全沒有架子！」她透露兩人因對戲密集培養出戰友般的交情，幾天沒見到彼此還會互道「想念」，更直言「活動舞台上有國賢哥在身邊很有安全感，完全不用擔心會被問倒問題。」

劇中，木成為了藏私房錢鬧出不少笑料，引發討論。對此馬國賢直呼「我真的不能理解為什麼要藏私房錢！」他推測角色或許是和太太共同創業，財務才由老婆處理。

至於現實生活，馬國賢透露夫妻倆財務各自管理「家中主要開支跟大事我處理，其他由老婆負責。但通常家中大事都能化做小事，所以我只要負責主要開支就好！」馬國賢在劇中也是名疼愛媳婦的公公，曾親自下廚煮雞湯補身，卻因廚藝不佳，甚至被兒子嘲笑料理「看起來有毒」。

對此，馬國賢表示，他私下其實也會下廚煮給家人吃，但目前老婆堅持掌廚，他也發揮暖男本色「我給予支持及鼓勵就對了。」馬國賢也分享了自己與角色的差異。他認為木成相對感性，而自己比較理性，但他深覺「理性沒有不好，但如果能多一分感性，感覺能更滋潤夫妻生活品質。感性，就是我要跟木成學習的地方。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。