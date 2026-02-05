「水彈女神」權恩妃臉嚴重灼傷！傷照曝光　爬吉力馬札羅山險毀容

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣solo女歌手權恩妃擁有魔鬼身材、天使臉孔，過去在水炸彈音樂節一戰成名，受到大批男性粉絲，受封「水彈女神」。怎料，近日卻傳出她臉部2度灼傷的消息，最近旅行登上吉力馬札羅山，卻因紫外線過強導致臉部曬傷，連她看到自己都驚呼「大家是不是嚇到了」。

▲權恩妃最近爬吉力馬札羅山險毀容 。（圖／翻攝自權恩妃IG）



權恩妃近期放了一段長假，3日卻突然在IG曬出自己臉部灼傷的照片，透露自己登上吉力馬札羅山後，卻發現自己鼻子、嘴唇2度燒傷，「我每天都很勤勞擦藥膏、好好地遮住，但隨著時間過去，臉開始變黑、出現斑點還泛紅。」

▲權恩妃鼻子跟嘴唇灼傷（左圖），所幸現在已經恢復。（圖／翻攝自權恩妃IG）



權恩妃將自己2度灼傷的照片曝光，鼻子與嘴唇處明顯變色，傷勢頗嚴重，並自虧：「這看起來像是皮膚科的案例照片，但這真的是我的臉」。不過，她也安慰粉絲「現在有逐漸變好」。

吉力馬札羅山是非洲的最高山，海拔高達5895公尺，由於高海拔空氣稀薄、紫外線強，極易造成嚴重曬傷，引發皮膚紅腫、疼痛、水泡甚至發燒脫水。權恩妃案例就是遭到紫外線曬傷，所幸，她近日返韓已經迅速前往皮膚科治療，後來也發出自拍照報平安：「回來了，我的鼻子！」