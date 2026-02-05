邰智源直播真的睡著！突被主持人cue「臨場反應超神」 全場都服了

記者潘慧中／綜合報導

阿Ken日前在節目中回憶《全民大悶鍋》時期的經典趣事，他透露邰智源曾因工作太累，在錄製現場直播時不慎睡著。當時飾演主持人李濤的郭子乾不但沒叫醒他，廣告結束後還直接點名邰智源發言，結果對方驚人的臨場反應意外成為經典橋段。

▲阿Ken分享《全民大悶鍋》時期的經典趣事。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

阿Ken描述，邰智源當天因為白天整天都有工作，體力透支相當疲累。後來，在《全民大悶鍋》進廣告的空檔，大家正在討論流程時，因為飾演「郝柏村」的邰智源下一段不是主key，便趁機閉目養神，沒想到竟真的睡著了。

▲邰智源有次在直播現場睡著。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

郭子乾見狀，便示意大家不要叫醒邰智源，暗自決定在直播開始後給對方一個「驚喜」。結果廣告結束後，飾演主持人李濤的郭子乾一本正經地開場：「好，現在我們這個議題想要請郝柏村伯伯來跟我們分享。」

▲郭子乾決定突然cue邰智源講話。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



語畢，鏡頭立刻切向正在熟睡的邰智源。現場樂隊老師也相當配合地沒有給任何音效，全場鴉雀無聲，就這樣讓觀眾看著他在鏡頭前睡覺。就在一片沉默中，他似乎感覺到氣氛不對勁，突然驚醒並發出「呃！呃！」的聲音。

▲▼一時之間，全場鴉雀無聲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



發現自己出糗後，邰智源雖然感到丟臉，卻立刻「惱羞成怒」融入角色，對著鏡頭大吼：「我是軍人！你們這個節目在11點播出，我早上4點就起來了！為什麼這麼晚才播出！」全場被這個神反應逗得哄堂大笑。

▲邰智源展現超強的臨場反應。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）