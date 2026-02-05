林予晞荷蘭「開房煮飯」省錢！劉敬帶路嗑美食　《自殺通告》首映哭成一片

記者蕭采薇／台北報導

由《時代革命》導演周冠威執導的最新力作《自殺通告》，日前強勢進軍荷蘭鹿特丹國際影展。導演周冠威、監製林配儀率領主演林予晞、劉敬、邵奕玫出席首映，門票開賣即秒殺，電影播畢後全場觀眾起立鼓掌，場面感人。除了工作，演員們也抓緊時間體驗當地生活，曾當過空姐的林予晞深知歐洲物價高，竟然「自帶鍋具」在飯店下廚，展現超強生存技能。

▲《自殺通告》在鹿特丹影展放映，（左起）邵奕玫、劉敬、林予晞、導演周冠威、監製林配儀親赴現場。（圖／本萃電影提供）

首映秒殺！荷蘭學生看完淚崩：我們壓力也很大

《自殺通告》探討菁英教育體制下的壓迫與心理問題，雖然背景在亞洲，卻引起歐洲觀眾強烈共鳴。現場有荷蘭高中老師帶全班學生觀影，學生看完後熱淚盈眶，更有學生沈重分享：「荷蘭升學壓力也很大，光是一月就有26件自殺事件。」感謝團隊拍出這樣動人的故事。就連曾入選影展的中國導演也感嘆，現實情況比電影更殘酷。資深媒體記者 Patrick Frater 則大讚導演周冠威的勇氣，驚喜於能將嚴肅題材拍得如此具備娛樂性。

▲（左起）邵奕玫、林予晞、劉敬，一起出席《自殺通告》鹿特丹影展放映。（圖／本萃電影提供）

林予晞偷師教授 劉敬自爆：以前不愛讀書

映後座談時，演員們大方分享角色準備心法。邵奕玫坦言是挖掘自己過往的痛苦回憶，才進入角色；正在攻讀研究所的林予晞，則發揮「田野調查」精神，將學校教授的溝通方式與權威態度融入表演中。以《華燈初上》展露頭角的劉敬則自爆，自己求學時其實「不愛讀書」，是直到接觸表演後，才在演戲中找到了真正的自己，這番真誠告白也獲得滿堂彩。

▲邵奕玫拿著梵谷米菲兔戰利品和林予晞、劉敬自拍。（圖／本萃電影提供）

空姐技能點滿！林予晞自煮省錢 邵奕玫狂掃米菲兔

難得來到歐洲，眾人也把握空檔放風。除了劉敬曾來過鹿特丹，其他成員都是初訪。劉敬立刻化身在地嚮導，帶大家到意外發現的市集大啖美食。而曾任空服員的林予晞，深知歐洲外食昂貴，這次竟然自備烹飪器材，直接去超市買食材回飯店煮，省錢又健康。邵奕玫則少女心爆發，專程去搶購荷蘭限定的「梵谷版米菲兔」。導演周冠威也開心地說：「鹿特丹影展的氣氛比想像中更自在隨性！」

▲邵奕玫與林予晞趁著參加鹿特丹影展空檔觀光。（圖／本萃電影提供）