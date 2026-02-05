出事了！黃明志打零工「第一天就被開除」　廠商怒轟：回拘留所吧

記者蔡琛儀／台北報導

大馬鬼才黃明志復工後動作頻頻，不僅賀歲歌曲成績亮眼，近日更推出全新短影音節目《鬼才打工》，親自走進不同產業體驗打工日常。最新一集前往台灣汽車鍍膜品牌挑戰時，竟意外踩中政治地雷，因一句「兩岸一家親」當場觸怒廠商代表，「火爆」對話全程被拍下，且第一天就被解僱。

▲▼ 黃明志推出全新短影音節目《鬼才打工》。（圖／翻攝黃明志IG）

影片開頭，黃明志便展現「最皮實習生」本色，開出希望薪資時竟獅子大開口，要求必須供得起「跑車、豪宅、每個月帶女友去歐洲旅遊」，他的實習表現也令員工集體搖頭，面對他吊兒郎當的樣子，員工直言：「這人做事不行，工作態度不好，三三兩兩的（散漫）。」廠商代表更狠批：「我覺得他比較適合回去lokap（拘留所）。」

在體驗鍍膜過程中，黃明志因質疑為何要在濕車上噴產品，被對方嗆：「噴少少可以噴很多次，省錢又省力！我們可以噴10次，你可以嗎？」黃明志自嘲：「我控制不到的嘛，有時候噴少少，有時候噴多多。」隨後當廠商代表介紹「頂規」產品時，黃明志隨口詢問：「這個是Made in China嗎？」對方立刻嚴肅糾正：「Made in Taiwan，OK？」

▲黃明志一直挑戰老闆耐心。（圖／翻攝黃明志IG）

黃明志笑說：「兩岸一家親嘛！子彈亮晶晶。」廠商當場大聲回擊：「亂講！鍍膜亮晶晶啦！哇靠，誰來的？」現場火藥味十足。究竟黃明志在打工過程中還闖了哪些禍？最後又是如何被「轟出公司」？完整的火爆打工實錄，目前已在黃明志官方社群平台同步上線。