陳文茜怒吼：我死了，讓你也死一次！忍肉體磨難喊話「沒憐憫心」

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，經歷各種治療已經一年多，其中進行免疫療法同時也面對眾多副作用，她時常透過發文抒發抗病的心情，昨日（4）深夜撰寫長文給自己的「免疫系統」，再度湧入大批留言打氣。

▲▼陳文茜怒吼：我死那天，讓妳也死一次！喊話免疫系統。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜近日公開抗病中的近照。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜以「信件」形式與陪伴自己60多年的免疫系統對話。她開篇即寫道：「妳和我一起誕生，從未離開我。我們是姐妹嗎？不，我們經常互相殘殺。」她坦言，因為免疫系統的失調，讓她一生始終處於疾病狀態，卻也因此淬鍊出不凡的生命力，「因為你我既堅強，也脆弱」，接著直指免疫系統「怯懦地看著我實施免疫療法，試圖阻止第三者進入我的身體」，並強硬喊話：「麻煩你明白，這一切與你無關。你救不了我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於長期病痛帶來的折磨，陳文茜憤怒而無奈地形容免疫系統是「一個不折不扣的沒有憐憫之心，沒有盡期的莫名東西」，指責其偷走了太多的時光，甚至引用張愛玲的話語形容這種血緣與體質的詛咒：「所謂祖先，不過是躺在我的血液裡，等我死的時候，再死一次。」她藉由加拿大歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen）的名曲〈Suzanne〉抒發心境，感嘆自己因為病體「千山萬水，那裡都去不了」。她向體內的系統提出最後的要求：「麻煩，我親愛的免疫系統，你至少有點Cohen才氣，留給我一首歌，然後趕快滾。」

陳文茜希望能「卸下我已成習慣的偽裝，以此得到喘息」，對於生命的終點，她展現了超越常人的超脫，對免疫系統喊話：「讓你在我的身體裡，再死一次。我即將要離開這人間，只是，我死了，我開心的讓你也死一次」。她表示與免疫系統沒有羅密歐與朱麗葉的愛情悲劇，認為死亡，才是最終和平相處的時刻，文末更回以一句「後會無期」。

▲▼陳文茜怒吼：我死那天，讓妳也死一次！喊話免疫系統。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜以信件形式向免疫系統喊話。（圖／翻攝自臉書）

而陳文茜充滿哲思與痛楚的長文，讓無數經歷病痛的網友感同身受。眾人激動留言：「看到那句『後會無期』我哭了，文茜姐文字的穿透力太強了，請一定要繼續加油！」有人深感共鳴「文字很有力量，希望這封信能讓妳的免疫系統『知難而退』，我們都在這裡守護妳」、「真的是生命戰士，文字裡有骨氣也有傲氣，謝謝妳示範了如何優雅地與病痛對決」。


【陳文茜全文】

《致我親愛的免疫系統》
這麼多年了，我第一次，寫信給妳。
妳和我一起誕生，從未離開我。
我們是姐妹嗎？
我們一起岀生。
我們是雙胞胎嗎？
不，我們經常互相殘殺。
因為你改變了我的一生，所有的際遇，成長環境，因為你我始終一生處於疾病狀態，因為你我既堅強，也脆弱。
你㳯練了我，你是我第一個際遇，也可能是最後離世的理由。
我愛你嗎？No
我恨你嗎？恨也解決不了問題。
它帶來的情緒，只會使我陷入更深的黑暗。
你偷走了我太多時光，我不想浪費時間。
你如張愛玲對祖先的咀咒，所謂祖先，不過是躺在我的血液裏，等我死的時候，再死一次。
你怯懦地看著我實施免疫療法，試圖阻止第三者進入我的身體，麻煩你明白，這一切與你無關。
你救不了我，
你不是別人，
此刻你正身處自己的腳步，
我經歷的磨難也救不了你。
你無聊又無恥，寫的文字，口出的言辭，都像塵埃，一文不值。
你就是一個不折不扣的沒有憐憫之心，沒有盡期的莫名東西。
你攀關係，像那些我始終看不起的攀緣人兒，沒有自己的本事，－切就是搞關係。
我的肉體消亡，只是不停流逝的時光，而你不過是想偷走我每一個孤獨的瞬息。
你我面朝著兩個不同的方向，普照的陽光也照不到你的前額。
你看著我，心中沒半點兒踏實。
哀怨把我密封在聖潔的信念裡，想張開雙翼，卻因你，又撲向無底的空間。
我曾試圖向你看，試圖看見愛，還看到了愛的結局。
愛上你，就算像愛上一個鬼，你向下眺望，最後只見滾滾的浪濤，盡赴大海。
直到所有被虛度的事物在我們身後，長出薄薄的翅膀，
從那時起，猶如那些預言，我寧可一往情深地愛上沙漠與大海，我在你的悲哀中啞然失笑，我在你的歡樂中黯然淚下。
－個聲音對我說：“請留住你的夢幻，聰明人沒有瘋子這麼美妙的夢境！”
Leonard Cohen 的母親曾經教導他，若有那個女子瘋狂愛上他，趕快逃離。他從寒冷的加拿大去了雅典，在那兒他遇見了蘇珊，Suzanne ，倆人纒綿了一段時間，然後他溜了，留下以蘇珊為歌詞的情歌。由Judy Collins 唱紅全世界。
蘇珊帶你去她靠近河邊的地方
你可以聽到船隻經過，你可以在她身邊過夜
你知道她有點瘋狂
但這就是為什麼你想在那裡
她餵你吃從中國遠道而來的茶和橘子
正當你想告訴她你沒有愛可以給她的時候
她讓你進入她的波長
她讓河流回答你一直是她的愛人。
麻煩，我親愛的免疫系統，你至少有點Cohen 才氣，留給我一首歌，然後趕快滾。
我希望我能夠做到的，是卸下我已成習慣的偽裝
以此得到喘息。
「我喜歡出發 喜歡離開喜歡一生中都能有新的夢想」
因為你千山萬水 ，我那裡都去不了
到了一個年齡，當對這些都倦了，我會召喚安息的死亡，——
讓你在我的身體裏，再死一次。
我即將要離開這人間，只是，我死了，我開心的讓你也死一次。
我們沒有羅密歐與朱麗葉的愛情悲劇；死亡，才是我們最終和平相處的時刻。
後會無期。

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

