「最神秘玉女掌門人」 行蹤成謎　丁噹大膽翻唱她金曲

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹出道至今，累積了107首搭劇歌曲的紀錄，多首K歌金曲陪伴無數人，在經過在經歷無數次愛情的試煉與淬煉，她決定推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，融合4首全新創作、2首經典重編與1首翻唱致敬，7首愛情篇章完整勾勒出丁噹的「情歌全景」。

▲丁噹推出新歌自選輯《愛了100萬次的我》 。（圖／相信音樂提供）

《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯收錄了蕭秉治睽違14年爲丁噹詞曲量身創作〈最痛的遺憾〉、和蕭景鴻（阿弟）合唱的〈可以是朋友〉，以及未曝光的新歌〈曾經如今〉，其中重新詮釋〈猜不透〉、〈我愛他〉經典歌曲，〈我愛他〉釋懷版以全新編曲以滂礡管弦樂回歸，讓經典再次觸動心弦。

特別的是專輯更收錄丁噹重新詮釋近年鮮少公開露面的玉女歌手林慧萍的經典歌曲〈情難枕〉，將1993年的不朽情歌唱出當代心聲，新歌自選輯也作為丁噹4月18日高雄巨蛋的禮物獻給歌迷。

▲丁噹情歌無數。（圖／相信音樂提供）

同時，「丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉」歌唱大賽祭出超狂獎勵，前三名不僅能獲得高額獎金，也都將獲得丁噹高雄演唱會雙人門票與後台合照機會，奪冠者更可抱回新台幣10萬元，詳上丁噹、相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。