郭書瑤脫口「台灣香腸不如德國香腸」被炎上　《何百芮》結局倒數

記者黃庠棻／台北報導

2026開春最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》迎來完美最終章，由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演。開播期間持續於八大戲劇台及串流平台 MyVideo、Netflix 交出亮眼成績，也帶動第一季《何百芮的地獄毒白》在兩大平台的觀看量再度攀升，話題熱度持續延燒。

▲《何百芮的地獄戀曲》即將迎來大結局。（圖／彼此影業提供）

完結篇延續笑點連發的節奏，並以溫馨情感作結。何百芮（郭書瑤飾）一邊與羅人傑（姚淳耀飾）經營戀情，另一邊還得操心好友克拉拉（孫可芳飾）、Vivian（鍾瑶飾）及前姊夫梁恕誠（阿Ken飾）的感情難題。Vivian 躲到橋下成了流浪漢，梁恕誠因失戀情緒崩潰，而何百芮更因失言調侃「台灣香腸不如德國香腸」意外被炎上。

郭書瑤再度回歸扮演「何百芮」，如今第二季迎向大結局，讓她也主動感謝所有幕後團隊與製作人，她與鍾瑶、孫可芳、阿Ken在戲裡戲外都變成超級好友，更笑稱當初製作人在失戀時是因為有宅女小紅的陪伴，才會製作這樣一部陪伴走過失戀的喜劇。

郭書瑤也大方回憶過往曾面對失戀、事業低谷，「希望透過這部戲能陪伴大家，用幽默的方式走過人生不愉快的時期」。她在劇中與姚淳耀飾演的羅人傑修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言她是非常認真的演員，所以兩人對戲頻率也很相近。

兩人不僅在戲裡玩得很開心，戲裡面默契也變得更好，姚淳耀說道「我們在片場一直都在聊表演」，他同時透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，而他也笑稱有時候可能真的是做了太多「現場導演都會說，那我們再來試一個比較收的」。

鍾瑶一改過往的精明幹練女神形象，在《何百芮的地獄戀曲》瘋狂搞笑，更化身看似時尚美麗，實則頻頻便秘的骯髒魚干女Vivian。而最後被一切條件都無比完美的男友的山崎翔太（風田飾）求婚，導致壓力極大，甚至躲在橋下變成流浪漢。

鍾瑶提到這段戲也直呼好玩，不僅認為劇組的美術很厲害，也創造了一個非常舒適又有趣的環境「演那段戲的時候，真的很像身歷其境」。而風田去年才剛完婚，在劇末對Vivian無微不至照顧，甚至精心準備婚禮，卻讓Vivian自認條件不夠好決心逃避。

風田被問是否有在另一半面前隱藏自己，他也大方坦言自己的購物慾望旺盛，更偷偷爆料「我愛亂花錢買衣服，現在有老婆怕被唸買太多，所以現在也有時候偷偷買沒有跟老婆報告」。而他提到劇末與Vivian的發展也直呼感動，「翔太跟Vivian感情有更進一步的發展，我跟鍾瑶的感情也變更好」，更呼籲大家千萬別錯過完結篇。

何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於 2026 年 1 月 4 日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。