購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送！陳真認：以為已關麥 下場慘了

購物專家陳真最近上節目坦言，曾在一場直播銷售中發生放送事故。她當時與搭檔正在販售一款高單價背心，怎料拍攝商品特寫時，誤以為麥克風已經暫時關閉，便直接在現場大肆批評商品像是「壽衣」。殊不知對話全程被放送出去。

陳真透露當天販售的是一款價格不斐的背心，一件要價一萬多塊，「但其實真的超醜的。」不過礙於工作專業，在鏡頭前她與另一位主持人仍卯足全力販售這款商品。

就在銷售段落結束、畫面進特寫時，陳真與搭檔以為已經進入休息時間且麥克風已關閉，便卸下心防開始聊天。她忍不住脫口而出真實心聲，「媽呀這種壽衣幹嘛叫我賣！這什麼壽衣到底誰會穿！」完全沒料到這些私底下的抱怨，已經全部放送出去。

「我不知道是被整還是他忘記關麥，」陳真心有餘悸地回想道。結果，原本有成功賣出3件背心，但她的真心話一播出，其中一位買家立刻氣到打電話客訴她，嚴正要求她必須道歉！

