Jisoo聯名快閃店宣布延期！
2026情人節彩妝香氛限定盤點
38位日本AV女優震撼訪台！
具俊엽 大S 吳淡如 張新成 王玉雯 吳敦 朱延平 黃尚禾

短劇版《放羊的星星》4選角公開！　仲天駿是「1胎生99子」的他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視圈2026年出現微短劇開拍潮，有製片人買下經典台劇《放羊的星星》翻拍短劇版，隨即引發陸網討論。製片人近日公開4主角選角陣容，包括「夏之星」是翟一瑩、「仲天騏」是楊鵬丞、「歐雅若」是楊謹羽以及「仲天駿」是王宇威。

▲▼短劇版《放羊的星星》4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

▲▼短劇版《放羊的星星》4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

▲短劇版《放羊的星星》開拍，4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

翟一瑩、楊鵬丞、楊謹羽以及王宇威都是短劇圈當紅的演員。其中翟一瑩被視為「短國頭部演員」（意思是指短劇界TOP級演員），光是去年（2025）就有超過20部短劇上線。

▲▼短劇版《放羊的星星》4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

▲翟一瑩。（圖／翻攝自微博）

楊鵬丞現年19歲，身高184公分，高中時期就入行拍短劇，去年代表作之一《馴野》搭檔短劇女神王小億，在短劇平台獲得破億熱度，網播量突破10億 。他因外型成熟被暱稱「小孩哥」。

▲▼短劇版《放羊的星星》4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

▲楊鵬丞。（圖／翻攝自微博）

楊謹羽也是當紅短劇女演員，代表作包括《霧鎖青松終見月》、《春風不言勿復相思》、《九重錦之庶女有毒》等。而王宇威從長劇轉戰直式微短劇，去年演出短劇《麒麟送子天降喜福》扮皇帝，因劇情「一胎生99子」的設定引發陸網議論下架，原本就頗具知名度的他也受到外界討論。

▲▼短劇版《放羊的星星》4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

▲楊謹羽。（圖／翻攝自微博）

▲▼短劇版《放羊的星星》4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

▲王宇威。（圖／翻攝自微博）

短劇版《放羊的星星》目前已經開拍，4大主要選角公開後，陸網再度議論紛紛。眾人直言「19 歲的小孩哥演仲天騏？這真的是要把回憶變成魔幻劇了」、「林志穎與劉荷娜的版本已是巔峰，這感覺誰都演不出來」、「長劇都不敢拍，短國也是無法無天了」、「怎麼做到比十幾年前服化道還土的」、「短劇是不是混進很多搞長劇的啊？今年走的路數太奇怪了」、「看到王宇威就想起一胎生 99 個，這劇會不會也這麼癲？」另外也有粉絲支持「翟一瑩可以期待一下」、「翟一瑩的演技在短劇圈是真的頂，期待她詮釋不一樣的夏之星」、「短劇節奏快，只要經典橋段（如火場重逢、藍色耳鑽）拍得好，還是會看的」。

▲▼短劇版《放羊的星星》4主角演員陣容官宣。（圖／翻攝自微博）

▲陸網對比台版與短劇版《放羊的星星》4主角。（圖／翻攝自微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

短劇放羊的星星

吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」

