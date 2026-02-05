錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵同場女星 薔薔坐中間急緩頰

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭籍女星佳娜最近上節目坦言，有次錄影時，竟被同場女星公開嘲諷「烏克蘭女生都沒讀過大學」，讓她當場理智線斷裂，直接在攝影棚內開罵，而夾在兩人中間的薔薔連忙出聲緩頰。

▲▼佳娜錄影被羞辱沒讀過大學。



佳娜回憶，該製作單位安排她與另一位俄羅斯代表坐在一起。雖然事前看過腳本覺得內容還算合理，但正式錄影時，對方卻脫稿演出，先是說「烏克蘭就是俄羅斯的鄉下」。雖然這句話讓她心裡不舒服，但她考量到對方可能沒去過烏克蘭，選擇暫時忍耐，沒有當場發作。

▲▼坐在中間的薔薔當時連忙打圓場。



然而，對方接下來的言論卻徹底踩到底線。該女星接著語出驚人地說，「烏克蘭女生都沒有讀過大學，你們看她就知道」，這句話讓佳娜瞬間暴走罵人，「我超生氣。」事後去查對方的學歷背景後，她更火大地在心裡痛罵：「妳這輩子上不了我的大學！」

▲佳娜不滿地說，對方根本考不上她的大學。



沒想到這起事件後，佳娜卻被貼上「脾氣不好」的標籤。她無奈地表示，因為對方講話聲音較小，而她因為情緒激動音量較大，導致後來外界都聚焦在她暴怒的一面，卻忽略了對方先前的無禮發言。

▲佳娜當場火大開罵。