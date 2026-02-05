《哈利波特》馬份變馬年吉祥物！陸網瘋貼「馬爾福春聯」釣出本人

記者陳芊秀／綜合報導

2026年農曆馬年即將到來，一場前所未有的春聯熱潮正在社群平台上爆紅！陪伴許多人成長的《哈利波特》經典反派「跩哥馬份」，意外成了馬年的頭號吉祥物！原來「馬份」在大陸譯名「馬爾福」，還被網友用來當春聯張貼，甚至釣出了演員本人親自回應。

▲《哈利波特》反派角色跩哥馬份，意外變馬年吉祥物，大陸掀熱潮製作成春聯。（圖／翻攝自IG）

據大陸網友拍影片講解，利用《哈利波特》角色「馬爾福」名字中的「馬」與「福」兩字，衍生出「馬年有福」的諧音祝福。這一創意不僅讓馬份瞬間轉型為春節吉祥物，還有人將馬份所屬的「史萊哲林」學院與春聯結合，創作出如「馬爾有福送祥瑞，斯萊特林（台譯：史萊哲林）保平安」等新穎對聯。還出現各種印有馬份肖像的小型春聯，或是將「馬爾福」倒著貼在電腦螢幕上，有象徵「福到」的含意。這股特殊現象也吸引外國媒體CNN、BBC以「反派變中國幸運符號」為題報導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「馬份」大陸譯名「馬爾福」，製作成春聯有福到的含意，這股熱潮吸引外媒報導。（圖／翻攝自IG）



而湯姆費頓（Tom Felton）的社群限動轉發英媒BBC的報導，包括網站販售與馬份有關的春聯、冰箱貼。不過大陸同時也議論，這股瘋狂引用馬份肖像製作春節周邊商品的熱潮，在非官方授權下是否有版權問題，相關單位提醒大眾，在享受跨文化幽默感的同時，應支持正版、保持理性。

▲馬份演員湯姆費頓限動轉發「馬爾福春聯」熱潮。（圖／翻攝自IG）