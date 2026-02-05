吳佩慈撇婆婆風波為大S發聲！　罕曝閨蜜「婚姻不快樂」私密對話

記者陳芊秀／綜合報導

女星吳佩慈面對婆婆「婆婆」崔麗杰因簽證問題遭塞班島移民局逮捕，事發至今都未做出回應，相當低調。而她為了好友大S，已經停更將近8個月的IG，在昨日（4）晚間悄悄更新，分享一段與大S生前不為人知的感人小故事，字裡行間充滿對摯友的無盡懷念與不捨。

▲吳佩慈撇婆婆被逮捕風波，深夜為大S發文。（圖／翻攝自IG）

吳佩慈發文透露，當時大S正處於第一段婚姻的不快樂中，曾認真地對吳佩慈提議，等她也不快樂了，想要和她重組家庭，她出去賺錢養家當爸爸，要她在家裡照顧孩子當媽媽。當時她還開玩笑地回嘴：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但如今回想起來，雖然這個計劃最終因大S找回摯愛而未實現，但那份「願意成為彼此依靠」的情義，讓她在痛失摯友之際感到格外心碎。她感性表白：「所以我失去的豈是一個好朋友而已啊！我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳！」

吳佩慈上傳一張兩人昔日的合照，照片中的大S難得短髮示人，在鏡頭前笑得十分溫柔且恬靜，身旁的吳佩慈則呈現出活潑且俏皮的一面。兩人的情誼從學生時代至今始終不渝。

▲吳佩慈透露大S曾義氣對她說「重組家庭」。（圖／翻攝自IG）