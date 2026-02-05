ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Jisoo聯名快閃店宣布延期！
2026情人節彩妝香氛限定盤點
38位日本AV女優震撼訪台！
帕拉斯才剛發片「轉當業務親騎機車送CD」　他卻慘摔車…傷勢曝光

記者蔡琛儀／台北報導

新人樂團帕拉斯由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）與鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前即參演五月天阿信、周杰倫與F3的〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，接連制霸北中南跨年舞台，商演邀約不斷。

▲▼帕拉斯自己當業務親手送專輯。（圖／迷音樂提供）

▲帕拉斯自己當業務親手送專輯。（圖／迷音樂提供）

寵粉出名的帕拉斯，近日舉辦「專輯帕帕走」面交活動，20位幸運粉絲由團員親自騎車送CD到府，驚喜滿滿。不過活動當天卻發生插曲，主唱FAMA途中遭追撞摔車、手部擦傷，所幸臉部無礙，簡單處理傷口後，他仍堅持與團員會合完成任務，敬業態度讓粉絲相當心疼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，團員成團前各自擁有豐富打工經驗，FAMA曾當房仲成交千萬豪宅，漢堡在樂器公司擔任小主管，小葵征戰無數Live House。巧合的是，團內四人竟有三人19歲時曾騎車摔車，其中FAMA更高達6次，成了團內流傳的「逢九魔咒」。

▲▼帕拉斯自己當業務親手送專輯。（圖／迷音樂提供）

▲主唱FAMA摔車掛彩。（圖／迷音樂提供）

面交途中也充滿溫馨插曲，有粉絲在小巨蛋看紅白演出，帕拉斯特地前往附近面交；也有粉絲在鼓手大寶家中經營的泰國小館相見，現場宛如小型簽名會。「專輯帕帕走」話題延燒，帕拉斯也宣布2月7日將於西門町加碼面交。

【也太親民啦～】老闆不會英文依舊熱情對待外國觀光客！

ETtoday星光雲

