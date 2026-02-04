Jisoo聯名快閃店宣布延期！　主辦發聲揭原因：非授權問題

記者王靖淳／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo近期與Hello Kitty的夢幻聯動，推出聯名快閃店，將於2月6日在松山文創園區開幕，不過日前突然爆出授權爭議，引發討論。然而，就在開幕倒數前，主辦方今（4）日卻突然發布緊急公告，宣布開幕延期。

▲Jisoo。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）

主辦方在聲明中表示，為了確保台灣活動可以盡善盡美，決定將原定的開幕時間稍作延後。針對這次開幕延期的決定，主辦方特別在聲明中澄清，強調此次調整並非授權問題，坦言對於造成台北場粉絲的困擾與失望，「我司深表歉意。」至於調整後的開幕資訊，主辦方承諾會再於近日公布。

▲Jisoo聯名快閃店開幕延期。（圖／翻攝自Instagram／airtecipx_tw）

針對最讓粉絲關心已經預約完成的問題，主辦方承諾絕對會保障已預約民眾的權益。官方明確表示，所有「已完成預約的民眾」，在活動正式重新開幕時，原本預約的資格絕對不會失效，「依舊保有優先入場資格。」至於具體該如何使用保留資格，以及入場的詳細流程規範，官方請大家密切鎖定粉絲專頁的最新動態。

▲Jisoo聯名快閃店開幕延期。（圖／翻攝自Instagram／waninvisual_show）



此前，Jisoo所屬經紀公司及台灣主辦方都陸續針對聯名爭議發聲。其中，經紀公司BLISSOO指出，除了位於韓國首爾由Kream主辦之快閃活動外，官方並未授權、主辦或參與任何其他官方快閃店或相關活動。面對韓方的聲明，台灣主辦也發聲強調，絕無侵權之意，並表示公司早於2025年12月22日，就已正式取得AIRTEC IPX就本活動及相關商品之合法授權，因此呼籲粉絲們別驚慌，請大家放心並繼續支持這場活動。