38位日本AV女優震撼訪台　「5引退女神＋傳奇E級挑逗女王」都來了

記者蔡琛儀／台北報導

成人娛樂與文化交流主題活動 「ADULTOPIA大人國」即將於3月27日至29日於桃園會展中心舉辦。活動為期三天，活動涵蓋首度在台舉辦的「日本成人頒獎典禮」，還有成人文化展覽、品牌展區、粉絲互動活動等，更邀請38位日本AV女優來台。

▲37歲的大槻響是AV界傳奇人物。（圖／ADULTOPIA大人國提供）

像是最強黑肉女王AIKA、「挑逗女王」大槻響之外，還有已經引退的高橋翔子、榮川乃亞、天使萌、未歩奈奈、水川菫，以及即將引退的夏目響、南條彩、橘瑪麗等也都將來台共襄盛舉。

完整出席名單包括戀渕桃奈、AIKA、五条戀、大槻響、吉根柚莉愛、辻井穗乃果、百永紗里奈、夏目響、有栖舞衣、乃木螢、稻森美優、沖宮那美、南條彩、由良加奈、柏木小夏、天宮花南、花狩舞、二葉惠麻、榮川乃亞、冬愛琴音、月島櫻，以及天使萌、未歩奈奈、安位薫、森彩美、夏目玲香、橘瑪麗、沙月惠奈、逢見梨花、美之嶋惠理、水川菫、高橋翔子、白峰美羽、紫堂留衣、栗山莉緒、唯井真尋、一宮瑠衣、鈴木真夕等人。

▲▼橘瑪麗、夏目響今年將引退。（圖／ADULTOPIA大人國提供）

多位日本AV女優也都將參與開幕活動、粉絲互動企劃等，其中將於今年夏天正式引退的夏目響、橘瑪麗以及去年剛宣布引退仍話題不斷的天使萌、未歩奈奈等，更將在ADULTOPIA大人國展會當週舉辦畢業紀念活動。詳情請上ADULTOPIA大人國也官網與社群。

▲▼天使萌、未歩奈奈都已宣佈引退。（圖／ADULTOPIA大人國提供）