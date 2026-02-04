陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「負擔醫藥費」金援8年不間斷

記者孟育民／台北報導

「小胖老師」袁惟仁2日傳出在家中逝世，享年59歲。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中聊起此事，坦言當時正參加S家晚宴，才在追思大S，沒想到又聽見噩耗，讓她當場落淚，「剛好康哥（康康）有來，他也是常來《星光大道》當評審，他跟小胖也很熟，所以我就抱著他哭，也很氣小胖，有時候不知道好好珍惜自己身體的健康。」

▲陶晶瑩回憶和袁惟仁過往。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

袁惟仁2018年在上海腦溢血病倒，臥病在床8年，陶晶瑩特別點名演藝圈老友，包括張宇、十一郎夫婦、黃韻玲、陳子鴻、巫啟賢、吳宗憲、康康等人，這幾年從未間斷幫助小胖的家人，負擔醫藥費、生活支出和孩子學費，「其實大家都蠻熱心，所以大家聽到都很不捨，因為大家都是同一個年代出來打拼的歌手。」

▲袁惟仁臥病在床8年，演藝圈許多好友都有在默默關心他。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

袁惟仁生前創作過多首名曲，包括陶晶瑩《離開我》、巫啓賢《愛情傀儡》、王菲《執迷不悟》、《旋木》，以及那英的《征服》等。陶晶瑩遺憾透露，袁惟仁許多經典作品的版稅早已賣斷，「就算我們再怎麼唱也無能為力，其他的不知道，他幫我寫的歌好像是賣斷了。」她誇讚袁惟仁是一位很有堅持的創作人，憶起過往點滴，陶晶瑩語氣充滿不捨。

