具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

「大S」徐熙媛離世屆滿一週年，2日其家屬與好友齊聚金寶山，為具俊曄親自參與設計的紀念雕像參與揭幕儀式。具俊曄堅守大S墓前整整一年，不畏風雨從未缺席，如今春節將至，傳出他可能會返韓陪家人。對此，記者求證具俊曄周遭人士，對方則表示：「真的不清楚，抱歉。」

▲具俊曄傳出將回韓國過年。（圖／經紀公司提供）

據悉在大S週年儀式圓滿落幕後，具俊曄心情平復很多，也已經完成心願，在過年這個重要節日，他可能會回到韓國見家人。

▲具俊曄狀態令人擔憂。（圖／經紀公司提供）

事實上，韓綜《名人生老病死的秘密》以特別專題回顧大S和具俊曄的故事，製作單位透露，採訪的3天內「我們看到具俊曄非常痛苦」，不捨表示：「他變得非常消瘦，眼睛裡滿是淚水，甚至無法與我們交談。製作團隊也因為他的情況而感到心痛，只能默默地看著他。」工作人員坦言是第一次經歷這樣的情況，「（比起來）採訪壞人可能還更容易，這是我一生中最艱難的會面，看到一個成年人如此真摯地流淚，讓我心如刀割。如果是電影的話，或許會讓我感覺輕鬆一些。」

在3天的採訪過程中，節目組表示具俊曄的日常生活始終如一，每天都會從居住的地方往返墓地，來回車程約需3小時，但他從未缺席，「我們看到具俊曄非常痛苦，觀察了三天，決定不進行訪談。他每天都會準備食物放在墓碑前，然後跪下拜祭，接著坐下來，像是一起用餐一樣，無限地觀看大S的影片。我無法相信他能如此堅持一年。」