李遠嘆「戲院排片定生死」！喊話業者：保護國片　3年目標20%絕不強迫

國片熱潮持續延燒！為了不讓這把火熄滅，文化部長李遠（小野）3日特別邀請全台戲院代表「喝咖啡」，包括威秀、秀泰、國賓等連鎖影城及多家獨立戲院大老齊聚。曾是資深電影人的李遠感性喊話，深知「戲院排片決定電影生死」，在雙方達成共識下，訂出未來3年（2027-2029年）國片排片率維持20%的目標。業者也建議仿效日韓推出「Movie Day」優惠，讓看電影成為全民日常。

▲文化部長李遠表示，臺灣人做事有「臺灣模式」，電影產業也一樣。（圖／文化部提供）

曾是電影人 李遠吐心聲：排片定生死

「戲院的排片可以決定電影的生死。」李遠回憶起在中影工作的時代，從題材開發、找導演到行銷上映，幾乎是一條龍全包，因此非常理解戲院的商業考量。他直言，如果國片本身不夠爭氣，光靠補助也無法幫戲院生存，因此他的心態絕對不是「強迫」戲院排片，而是希望大家能共同「保護」自己的電影。他強調：「唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有臺灣的文化主權。」

第2個百億基金到位 文化幣變「社交神器」

為了挺國片，李遠霸氣表示「政府是有決心的」。除了爭取第2個100億國發基金，延續文策院投資外，更推出「大航海計畫」助攻國片走向國際。此外，他也提到「文化幣」向下延伸並持續加碼的政策奏效，成功促進青少年進場，讓用文化幣看國片成為年輕人的一種「社交模式」。

▲文化部長李遠（左）邀請全國戲院代表，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等交流。（圖／文化部提供）

戲院點頭挺20%目標 盼推「Movie Day」吸客

會中，包括威秀、秀泰、國賓、in89、新光、喜樂時代等連鎖影城，以及光點、誠品、南投戲院等獨立戲院代表，皆全力支持「未來3年國片排片率20%」的目標。

針對後疫情時代觀影習慣改變，業界也提出具體建議。例如借鏡日本、香港推出「Movie Day」，透過特定日期的優惠活動，養成民眾將看電影視為日常習慣；或是針對非都會區的獨立戲院結合「地方創生」，舉辦影人場等活動，吸引長輩與學生族群。同時，業者也向文化部請命，希望在數位化升級、節能省電等ESG轉型壓力上能獲得政府支持。

文化部承諾，將積極爭取跨部會資源，協助戲院設備升級，並持續透過國片聯合行銷與文化幣政策，從產製端到播映端，共同做大台灣電影市場。