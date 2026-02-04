吳敦病逝！曾鬧翻乾女兒賈靜雯嘆「太突然」　林志穎淚謝：沒他就沒我

記者蕭采薇／台北報導

曾是竹聯幫大老、轉戰影視圈捧紅無數巨星的「影壇大亨」吳敦，3日驚傳於睡夢中病逝，享壽77歲。過去曾認他作乾爹的金馬影后賈靜雯，雖傳出雙方曾因工作鬧翻，但聽聞噩耗仍感嘆「一切太突然」，願老人家離苦得樂。而「不老男神」林志穎也悲痛發聲，感念吳敦當年的提攜之恩，直言：「是他讓我成就了許多角色。」

▲曾是竹聯幫大老，後轉戰影視圈的吳敦，3日驚傳於睡夢中病逝。（圖／資料照、記者邱中岳攝）

賈靜雯泯恩仇悼乾爹：願他無病痛安息

賈靜雯過去曾是吳敦旗下力捧的藝人，更認對方為乾爹，當年主演《倚天屠龍記》趙敏一角紅遍兩岸三地，吳敦功不可沒。雖然後來傳出兩人因合約與廣告代言問題鬧翻，多年來鮮少有交集。

但死者為大，正在劇組拍戲的賈靜雯，4日透過工作人員回應：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」言語中流露對長輩的最後敬意，過往恩怨也隨風而逝。

▲賈靜雯曾是吳敦乾女兒，但兩人如今檯面上已無互動。（圖／記者黃克翔攝）

林志穎進軍香港靠他 感念「吳哥」提攜

林志穎得知消息後感到相當震驚，他透過吉米工作室發聲，視吳敦為演藝生涯的重要貴人。林志穎回憶：「出道時非常感謝他的照顧，讓我嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作。」

當年林志穎能順利進軍香港影壇發展，吳敦也是幕後重要推手。林志穎感性說道：「這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」

▲林志穎感謝吳敦當年提攜。（圖／記者黃克翔攝）

一代梟雄謝幕 告別式低調不公祭

吳敦早年混跡江湖，因敢衝敢撞在竹聯幫奠定「鬼見愁」稱號，更曾捲入震驚國際的「江南案」。出獄後他金盆洗手，創立「長宏影視」製作出《烏龍院》、《功夫灌籃》等賣座強片，在華語影壇極具份量。

家屬透露，吳敦靈堂目前設於北市民權東路會館，預計於15日在北市懷愛館舉辦告別式。遵照遺願，當天將僅辦理家祭，不對外開放公祭，盼由至親家人低調陪伴這位傳奇人物走完人生最後一程。