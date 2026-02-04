捧紅賈靜雯、郝劭文！「鬼見愁」吳敦睡夢中病逝　朱延平悲曝最後一面：離苦得樂

記者蕭采薇／台北報導

曾是竹聯幫大老、綽號「鬼見愁」的影視大亨吳敦，3日上午6時許驚傳於睡夢中病逝，享壽77歲。消息一出震驚各界，與他合作數十年的「金牌搭檔」名導朱延平，聽聞噩耗後悲痛發聲。朱延平透露，兩人上個月才在吳敦的回憶錄記者會上見面，當時對方神情愉悅，沒想到竟是最後一面，感嘆老友如今「離苦得樂」。

▲「前竹聯幫大老」吳敦離世。（圖／資料照、記者邱中岳攝）

朱延平悼老友：上月才見最後一面

吳敦一生充滿傳奇色彩，出獄後轉戰影視圈，眼光精準的他投資無數賣座電影。朱延平導演回憶雙方多年情誼，感性表示：「我與吳敦先生合作多年，早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。」

當年兩人聯手打造的《新烏龍院》，不僅捧紅了郝劭文、釋小龍兩位童星，更創下驚人票房紀錄。對於老友離世，朱延平透露吳敦晚年雖病痛纏身，選擇隱居療養，但子女相當孝順，皆隨伺在側，「孝親之情令人感動」。

▲朱延平哀痛發聲 。（圖／資料照、記者徐文彬攝）

朱延平也遺憾說道：「我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅。」沒想到僅隔一個月就天人永隔。得知吳敦是在睡夢中安詳辭世，朱延平給予最後祝福：「離苦得樂，祝福他和他的家人。」

從「鬼見愁」到影視大亨 家屬低調不公祭

吳敦早年加入竹聯幫，因敢衝敢撞在江湖上獲得「鬼見愁」稱號，曾任總護法。1984年因捲入震驚國際的「江南案」入獄，出獄後他金盆洗手，全心投入影視產業，創立長宏影視，在華語影壇佔有一席之地，賈靜雯、徐若瑄等大咖都曾是他旗下藝人。

據悉，吳敦家屬已將靈堂設置於北市民權東路上的會館，預計於15日在北市懷愛館舉辦告別式。家屬表示，告別式當天將僅辦理家祭，不舉行公祭儀式，希望低調由至親家人陪伴這位傳奇人物走完人生最後一程。